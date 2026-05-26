En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE
ENCUESTA INVAMER
YULIXA TOLOZA
LUIS ALFONSO
CLUB EL NOGAL
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Grave accidente de tránsito entre un bus escolar y un tren de pasajeros deja varios fallecidos

Grave accidente de tránsito entre un bus escolar y un tren de pasajeros deja varios fallecidos

El accidente se dio cuando el bus escolar cruzaba las vías del tren y fue embestido. Las autoridades entregaron detalles de lo que se sabe.

Por: EFE
Actualizado: 26 de may, 2026
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Grave accidente de tránsito entre un bus escolar y un tren de pasajeros deja varios fallecidos
Las autoridades investigan las causas del grave accidente de tránsito.
Dirk Waem/Belga/AFP

Al menos cuatro personas perdieron la vida este martes tras una colisión entre un tren de pasajeros y un minibús escolar en la localidad belga de Buggenhout, en el norte del país, después de que el vehículo entrara en las vías del tren cuando el paso a nivel estaba cerrado.

Según dijo el ministro federal de Movilidad, Jean-Luc Crucke, a la cadena RTL, entre las víctimas mortales hay dos de los siete menores que viajaban en el autobús, el conductor y el adulto que acompañaba a los escolares.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Una portavoz del ayuntamiento de la localidad dijo que se informará a las familias sobre la identidad de las víctimas, que están siendo atendidas en un colegio cercano, antes de confirmar públicamente el número de fallecidos, y añadió que el alcalde, Geert Hermans, está en la escena del accidente coordinando la investigación.

Últimas Noticias

Israel afirma haber bombardeado más de un centenar de objetivos de Hezbolá en Líbano
MUNDO

Israel afirma haber bombardeado más de un centenar de objetivos de Hezbolá en Líbano

Extracción de una muela terminó revelando un agresivo cáncer en joven atleta de 21 años
MUNDO

Extracción de una muela terminó revelando un agresivo cáncer en joven atleta de 21 años

La colisión tuvo lugar en torno a las 8:15 hora local cuando, según la portavoz de la policía federal de Bélgica, An Berger, el minibús circulaba por una vía paralela a la línea ferroviaria y quiso girar a la izquierda, cruzando las vías. "La barrera estaba bajada en ese momento y el vehículo fue embestido por un tren", dijo Berger en declaraciones a la televisión flamenca.

El centenar de pasajeros del tren ha salido ileso, si bien uno de ellos fue atendido por el "shock", mientras que en el autobús viajaban siete estudiantes -escolares de un centro de educación especial-, un adulto responsable y el conductor. Según la policía federal, en la escena del accidente están ya la policía ferroviaria, la fiscalía, un perito en tráfico y el laboratorio forense.

"Las circunstancias se están investigando a fondo en estos momentos. Nuestro helicóptero ha sobrevolado la zona para obtener una visión aérea del lugar del accidente", añadió Berger.

Publicidad

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Accidentes de Tránsito

Bélgica

Muerte

Publicidad

Publicidad

Publicidad