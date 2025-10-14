EN VIVO | Marchas en Bogotá hoy 14 de octubre: manifestaciones en sedes de varios Ministerios y ANT

Este martes 14 de octubre se espera una nueva jornada de manifestaciones en diferentes partes de Colombia tras la convocatoria liderada por dos de las organizaciones sindicales más grandes del país: la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El llamado se realizó para una gran movilización principalmente en Bogotá, donde se hará un plantón desde las 10: 00 a. m. Sin embargo, se debe destacar que desde tempranas horas de la mañana se han reportado diferentes bloqueos en sedes gubernamentales y Distritales que involucraron a integrantes de la Guardia Interétnica Campesina y Popular del Centro Oriente Colombiano, comunidades indígenas y representantes de distintos sectores sociales,

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La jornada convocada por los sindicatos busca exigir el avance de las principales reformas sociales del Gobierno Nacional. De acuerdo con llamados, se respalda la aprobación de tres proyectos claves en el Senado de la República y la Corte Constitucional: la reforma pensional, la aprobación a la reforma a la salud y la presentación del proyecto de ley orgánica del Sistema General de Participaciones (SGP). Por lo pronto, la jornada está dirigida a los sindicatos afiliados a la CUT y a los docentes representados por Fecode. En Bogotá, el punto de encuentro principal será la Plaza de Bolívar a partir de las 10:00 de la mañana. Sin embargo, se esperan marchas también en Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Pasto y otras capitales, con horarios definidos por cada subdirectiva sindical.

Publicidad

10:40 a. m. | Estos son los puntos en Bogotá con manifestaciones

La Secretaría de Gobierno informó que a la hora se registran diferentes concentraciones y plantones en la capital. Estos son los lugares afectados:

Universidad Nacional : en la institución se evidencia la "salida de vehículos tipo bus y vehículos de escalera" llenos de manifestantes. Se aclaró que, "por el momento, se desconocen los puntos de llegada".

: en la institución se evidencia la "salida de vehículos tipo bus y vehículos de escalera" llenos de manifestantes. Se aclaró que, "por el momento, se desconocen los puntos de llegada". Ministerio de Vivienda (Cra. 6 #8-77): al punto llegó un grupo de manifestantes, quienes toman el control de las puertas de acceso al lugar. "Se realiza apoyo al equipo de seguridad de la entidad, para agilizar la salida de funcionarios y usuarios que se encontraban al interior del Ministerio", precisan.

(Cra. 6 #8-77): al punto llegó un grupo de manifestantes, quienes toman el control de las puertas de acceso al lugar. "Se realiza apoyo al equipo de seguridad de la entidad, para agilizar la salida de funcionarios y usuarios que se encontraban al interior del Ministerio", precisan. Ministerio de Interior (Cra. 8 #12b-31): reportan una movilización que inició en la Plaza de Bolívar y se trasladó al Ministerio del Interior. "Durante la jornada, se han sostenido espacios de interlocución, aunque con información limitada por parte de los manifestantes", añadió la entidad, que acompaña la marcha. Se señaló que la entrada al ministerio por la carrera octava está bloqueada y el ingreso de funcionarios es restringido. Se realiza evacuación de las personas que se encontraban dentro de la entidad.

(Cra. 8 #12b-31): reportan una movilización que inició en la Plaza de Bolívar y se trasladó al Ministerio del Interior. "Durante la jornada, se han sostenido espacios de interlocución, aunque con información limitada por parte de los manifestantes", añadió la entidad, que acompaña la marcha. Ministerio de Agricultura: (Cra 7 #32 – 42 – Centro Comercial San Martín): informan de un bloqueo en el costado derecho de la entrada principal, a la altura del centro comercial. La Secretaría de Gobierno informó que hay 15 carpas y "personas con el rostro cubierto dentro de las instalaciones. Se reporta que fueron pintadas las cámaras de seguridad".

7 #32 – 42 – Centro Comercial San Martín): informan de un bloqueo en el costado derecho de la entrada principal, a la altura del centro comercial. La Secretaría de Gobierno informó que hay 15 carpas y "personas con el rostro cubierto dentro de las instalaciones. Se reporta que fueron pintadas las cámaras de seguridad". ANT: la entidad reportó el "ingreso de miembros de la comunidad que toman el control de las puertas del edificio, impidiendo el acceso de funcionarios y usuarios". En el lugar se solicita la presencia de "directivos para instalar una mesa de trabajo".

la entidad reportó el "ingreso de miembros de la comunidad que toman el control de las puertas del edificio, impidiendo el acceso de funcionarios y usuarios". En el lugar se solicita la presencia de "directivos para instalar una mesa de trabajo". Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Cra. 85d #46A - 65): i nforman la llegada de manifestantes, "quienes toman el control de las puertas del edificio".

nforman la llegada de manifestantes, "quienes toman el control de las puertas del edificio". Plaza de Bolívar: empieza plantón por defensa de las reformas sociales y hay manifestaciones desde la comunidad Emberá.



10:20 a. m. | Comunidades bloquean puertas de la sede del Ministerio de Vivienda en centro de Bogotá y ANT

Entre los reportes, usuarios en redes sociales informaron que integrantes de la comunidades indígenas se encuentran en las puertas del Ministerio de Vivienda y la Agencia Nacional de Tierras, en el centro de Bogotá, bloqueando las puertas y no permitiendo el ingreso a los funcionarios.



#ATENCIÓN | Encapuchados instalan cambuches al lado del centro comercial San Martín, frente al edificio donde queda la sede de la Agencia Nacional de Tierras, en la carrera Séptima con calle 32, en Bogotá.



Videos: Valesca Alvarado. pic.twitter.com/9eFf0LlEzd — Alerta Bogotá FM (@AlertaBogota) October 14, 2025

Publicidad

9:30 a. m. | Reportaron bloqueos en Universidad Nacional, Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Agricultura, Interior y Vivienda

En horas de la mañana de este 14 de octubre la Secretaría de Gobierno de Bogotá reportó que personas de distintas comunidades indígenas se congregaron y bloquearon diferentes puntos de la Universidad Nacional de Colombia para empezar a movilizarse "hacia la Plaza de Bolívar, la Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, y el Ministerio del Interior".

Se indicó desde la entidad que "equipos realizan monitoreo permanente para garantizar la seguridad e integridad de quienes participan en la jornada y de la ciudadanía en general", además de que se está haciendo un acompañamiento a las mismas con el grupo de Diálogo Social, Asuntos Étnicos y DD.HH.

#Reportes | Nuestros equipos de Diálogo Social, Asuntos Étnicos y DD.HH acompañan las siguientes acciones:



•Universidad Nacional de Colombia



A esta hora, personas de distintas comunidades se movilizan hacia la Plaza de Bolívar, la Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de… pic.twitter.com/SEM8d8BqHD — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) October 14, 2025

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.