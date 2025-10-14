En vivo
MUNDO  / Israel identifica restos de cuatro rehenes y devuelve los cuerpos de 45 palestinos

Israel identifica restos de cuatro rehenes y devuelve los cuerpos de 45 palestinos

El ejército israelí identificó los restos de cuatro rehenes devueltos por Hamás, incluidos los de un estudiante nepalí. Así mismo, un hospital en Gaza recibió los cuerpos de 45 palestinos.

Por: AFP
Actualizado: 14 de oct, 2025
Ciudad de Gaza.
AFP

