Israel identifica restos de cuatro rehenes y devuelve los cuerpos de 45 palestinos

En la mañana de este martes 14 de octubre, el ejército israelí dijo que se han identificado los restos de cuatro rehenes fallecidos devueltos por Hamás, incluidos los de un estudiante nepalí. Por otra parte, un hospital de Gaza dijo que recibió los cuerpos de 45 palestinos que habían sido devueltos por el país hebreo, también como parte del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra de Gaza.

En un comunicado, el ejército israelí señaló que identificó a dos de las víctimas como Guy Iluz, ciudadano israelí, y Bipin Joshi, un estudiante de agricultura de Nepal. Los nombres de los otros dos rehenes aún no han sido revelados a petición de sus familias, añadió el texto.

Iluz, que tenía 26 años en el momento del ataque, estaba asistiendo al festival de música Nova cuando militantes liderados por Hamás lanzaron su asalto el 7 de octubre de 2023. Según se informa, intentó huir del lugar en un jeep y luego se escondió en un árbol, desde donde hizo su último contacto con sus padres antes de ser capturado y llevado a la Franja de Gaza.



El ejército indicó que Iluz resultó herido y fue secuestrado vivo por militantes, pero luego murió a causa de sus heridas debido a la falta de tratamiento médico durante su cautiverio. Hasta el momento, no se especificó cuándo murió, aunque su muerte fue anunciada en diciembre de 2023. Iluz había trabajado como técnico de sonido para famosos músicos israelíes.

Los militares dijeron que las causas finales de la muerte de los cuatro rehenes se determinarán una vez completados los exámenes forenses. Por parte de Joshi, que tenía 22 años en el momento del ataque, formaba parte de un grupo de capacitación agrícola nepalí que había llegado a Israel tres semanas antes del ataque de Hamás. Fue secuestrado en el kibutz Alumim y fotografiado refugiándose con trabajadores tailandeses poco antes de que los militantes llegaran a la zona. "Se estima que fue asesinado en cautiverio durante los primeros meses de la guerra", indicó el ejército.



El recuerdo de un estudiante "valiente"

Himanchal Kattel, amigo nepalí de Joshi y único superviviente del grupo, dijo a AFP que los atacantes habían lanzado una granada al refugio, que Joshi atrapó y tiró antes de que explotara, salvando la vida de Kattel. Joshi era un estudiante "valiente", afirmó su profesor Sushil Neupane: "Teníamos una profunda esperanza de que Bipin regresara a casa. Esta noticia nos duele a todos... nuestra esperanza ha muerto".



Hamás devolvió los cuatro cuerpos el lunes, tras la liberación de los 20 cautivos sobrevivientes como parte del acuerdo de alto el fuego negociado por Trump. Mientras tanto, los cuerpos de 45 palestinos que estaban bajo custodia israelí fueron entregados al Centro Médico Nasser en Gaza, declaró el hospital.

Según el acuerdo de Trump, Israel debía entregar los cuerpos de 15 palestinos por cada israelí fallecido que regresara. "Los restos de 45 mártires llegaron al hospital a través de la Cruz Roja", indicó el hospital, añadiendo que era "parte del acuerdo de intercambio".



La recuperación de los rehenes

Los militantes palestinos aún retienen los cuerpos de 24 rehenes, que se espera sean devueltos según los términos del acuerdo de alto el fuego. "El regreso de Guy y Bipin... brinda cierto consuelo a las familias que han vivido con una incertidumbre y una duda agonizantes durante más de dos años", dijo el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, el principal grupo israelí que hace campaña por la liberación de todos los rehenes. "No descansaremos hasta que los 24 rehenes sean llevados a casa", añadió.

Mientras los israelíes esperaban el regreso de los cuerpos restantes, los rehenes liberados el lunes se recuperaban gradualmente. "Se han reunido con sus familias, se les han realizado análisis de sangre, exámenes preliminares y poco a poco están recuperando la conciencia", expresó Noa Eliakim Raz, director del Hospital Beilinson en Petah Tikva, donde están siendo tratados algunos de los rehenes supervivientes.

"Estar bajo tierra afecta a todos los sistemas del cuerpo", explicó Raz a los periodistas, añadiendo que muchos rehenes habían experimentado pérdida de peso. "No hay un cronograma fijo; cada persona se recupera a su propio ritmo. Es importante que la recuperación sea lenta".

Los gemelos Ziv y Gali Berman, que se reencontraron el lunes, dijeron que habían estado separados durante todo su cautiverio y mantenidos en completo aislamiento, según el Canal 12. Los dos, que tenían 28 años cuando fueron secuestrados, describieron haber soportado largos períodos de hambre, alternados con breves intervalos en los que estaban mejor alimentados, según el informe.

