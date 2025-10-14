Trump ha considerado enviar a Ucrania misiles Tomahawk si Putin no pone fin a su invasión

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que podría amenazar a su homólogo ruso, Vladimir Putin, con proporcionar misiles de crucero Tomahawk a Ucrania si Rusia no pone fin a su invasión.

Trump ha estado considerando en los últimos meses la venta de misiles estadounidenses de largo alcance Tomahawk a los europeos para entregarlos a Ucrania, y su reunión con Putin a mediados de agosto en Alaska (Estados Unidos) no logró avances hacia el fin de la guerra.

"Quizás le hable de eso. Quizás le diga: 'Escucha, si esta guerra no termina, voy a enviarles Tomahawks'", dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One cuando se le preguntó si abordaría el tema directamente con el presidente ruso.



Trump informó que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había solicitado los Tomahawks durante su llamada telefónica el sábado 11 de octubre sobre un nuevo envío de armas a Kiev.

"Los Tomahawks constituyen un nuevo paso en la agresión", añadió Donald Trump, en camino a Israel y Egipto para el acuerdo de paz sobre Gaza. "¿Quieren que se lancen Tomahawks en su dirección? No lo creo", agregó.



Vladimir Putin ha advertido sobre la entrega de Tomahawks a Kiev, afirmando que esto constituiría "una nueva escalada" y afectaría las relaciones entre Washington y Moscú.



"La guerra y la matanza tienen que terminar”

El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, aseguró este martes 14 de octubre que "el presidente Trump tomará la decisión final sobre este tema. Le has visto expresar sus pensamientos recientemente sobre qué necesita Ucrania, durante este último fin de semana, también hablando sobre los Tomahawks. Por supuesto, el presidente Trump tiene la última palabra sobre esto".

El diplomático declaró, en una rueda de prensa previa a la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que se celebra este miércoles en Bruselas, sobre la posibilidad de que ataques profundos en el territorio ruso "podrían cambiar los cálculos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y pondrían muchas cosas en riesgo, también infraestructuras energéticas significativas dentro de Rusia".

"La guerra y la matanza tienen que terminar y será necesario que ambas partes se sienten a la mesa y negocien un acuerdo", expresó. "Si alguien puede hacer eso, sin embargo, obviamente es el presidente Trump. Hemos visto las noticias históricas de Oriente Medio en los últimos días", comentó.

Trump recibirá a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, el viernes en Washington. Se espera que en la visita se aborde la posibilidad de que EE. UU. proporcione a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance. (Lea también: "No debía estar libre": Mamá de Decarlos Brown Jr., asesino de ucraniana Irina Zarutska en EE. UU.)

Por otro lado, sobre las violaciones de espacio aéreo europeo en las últimas semanas, Whitaker afirmó que no es "un secreto" que la Alianza "ha sido puesta a prueba y ha aprobado ese examen con sobresaliente en cada ocasión".

Recalcó que Washington se está coordinando "de manera estrecha" con sus aliados ante cada una de esas incursiones y que la OTAN, incluido Estados Unidos, "defenderá cada centímetro del territorio" de la Alianza.

Sobre los paquetes de material militar estadounidense para Ucrania coordinados en el marco de la iniciativa de la OTAN de la Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania” (PURL, por sus siglas en inglés), el embajador dijo que espera que haya más adquisiciones esta semana y que los aliados del sur contribuyan más a esa iniciativa.

Whitaker afirmó que cualquier cambio en la presencia militar estadounidense en Europa, de suceder, se llevaría a cabo asegurando "que no haya brechas de seguridad en la alianza euroatlántica".

"Estados Unidos seguirá siendo un aliado fiable, al tiempo que espera que Europa asuma la responsabilidad principal de la seguridad convencional del continente", dijo.

La reunión de ministros de Defensa de la OTAN el miércoles en Bruselas comenzará con una sesión en la que los 32 aliados debatirán sobre cuestiones como la defensa colectiva y el apoyo a Ucrania. Después, se celebrará una nueva reunión del Consejo OTAN-Ucrania durante un almuerzo informal en el que estarán presentes el ministro ucraniano de Defensa, Denys Shmyhal, y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas.

Tras la reunión de ministros, Alemania y el Reino Unido presidirán un nuevo encuentro del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania. (Lea también: Esto se sabe del mercenario colombiano que fue grabado siendo asesinado por dron ruso en Ucrania)

