Donald Trump dice que la Unión Europea se formó para "joder" a los Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la Unión Europea "se formó para joder a Estados Unidos" y señaló que los aranceles previstos para el bloque comunitario rondarán el 25 %.

"Seamos honestos, la Unión Europea se formó para joder a Estados Unidos. Ese es el propósito y lo han hecho bien, pero ahora soy presidente", dijo en la primera reunión de gabinete de su segundo mandato, iniciado el 20 de enero.

Donald Trump destacó que su país tiene un déficit cercano a los 300.000 millones de dólares con el bloque comunitario. De hecho, según la web de la Oficina de Comercio Exterior de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés), en 2024 Estados Unidos registró un déficit comercial de bienes con la Unión Europea de 235.600 millones de dólares.

"Hemos tomado una decisión. La anunciaremos muy pronto y será del 25 % en general, para coches y otras cosas", recalcó.

El presidente criticó que los europeos no acepten productos estadounidenses: "No aceptan, esencialmente, nuestros productos agrícolas. Usan todo tipo de razones por las que no. Y nosotros los aceptamos todos y tenemos un déficit de alrededor de 300.000 millones de dólares con la Unión Europea", dijo.

El líder republicano sí quiso dejar claro que "ama" los distintos países europeos.

"Supongo que soy de allí en algún momento, hace mucho tiempo, ¿no? Indirectamente. También bastante directamente, supongo. Pero amo los países de Europa. Amo a todos los países, francamente, todos diferentes", concluyó.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: archivo

Unión Europea reaccionará "con firmeza" a aranceles de Trump

La Unión Europea (UE) subrayó este miércoles en que reaccionará con “firmeza” y “de inmediato” si Estados Unidos aplica finalmente los aranceles anunciados a importaciones de productos europeos, pero insistió en que defiende el diálogo para “preservar las oportunidades” para los ciudadanos y las empresas de ambas partes.

“Como ya se ha dicho, la UE reaccionará con firmeza y de inmediato contra las barreras injustificadas al comercio libre y justo, incluso cuando los aranceles se utilicen para cuestionar políticas legales y no discriminatorias”, indicó en una declaración a la prensa el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill.

Dejó claro que la UE “siempre protegerá a las empresas, los trabajadores y los consumidores europeos de los aranceles injustificados”.

En respuesta a lo dicho por Trump sobre la Unión Europea, Gill defendió que la Unión Europea “es el mayor mercado libre del mundo” y “ha sido beneficioso para Estados Unidos”.

“Al crear un mercado único grande e integrado, la UE ha facilitado el comercio, ha reducido los costes para los exportadores estadounidenses y ha armonizado las normas y reglamentos en 27 países”, recalcó.

Como resultado, indicó que “las inversiones estadounidenses en Europa son muy rentables”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - BRYAN DOZIER/Middle East Images via AFP

“Las empresas estadounidenses han podido invertir y generar ingresos sustanciales, precisamente porque la UE es un mercado grande y unificado que es bueno para los negocios”, subrayó.

El portavoz señaló que este es también “un factor clave que contribuye a que el comercio transatlántico de bienes y servicios ascienda a más de 1,5 billones de dólares anuales”, lo que supone “la mayor relación bilateral de comercio e inversión del mundo”.

“Debemos trabajar juntos para preservar estas oportunidades para nuestros ciudadanos y empresas. No unos contra otros”, enfatizó, para agregar que “Europa defiende el diálogo, la apertura y la reciprocidad” y que están “dispuestos a asociarnos si se respetan las normas”.

En cualquier caso, dejó claro que también protegen a sus consumidores y empresas "en todo momento”.

CAMILO ROJAS

PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo