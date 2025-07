Donald Trump dijo que rechazó invitación a isla de Jeffrey Epstein: "Nunca tuve el privilegio de ir"

El presidente estadounidense, Donald Trump, negó que dibuje mujeres, en relación a la carta que supuestamente envió a Jeffrey Epstein por sus 50 años en 2003, y aseguró que los archivos sobre el difunto magnate los manejó "la peor escoria del mundo". "No soy una persona que dibuje. No hago dibujos de mujeres", dijo a la prensa en un segundo turno de preguntas en el complejo de golf de Turnberry (Escocia) junto al primer ministro británico, Keir Starmer.

En esa sesión, fue cuestionado en relación al artículo del Wall Street Journal (WSJ) sobre las misivas que supuestamente recopiló la exayudante y pareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, que cumple una pena de 20 años en prisión en Estados Unidos por ser cómplice del empresario pederasta, entre ellas presuntamente una de Trump. El presidente sostuvo que si le piden que dibuje un edificio, lo haría "con cuatro líneas y un pequeño techo" porque no es "una persona de dibujar".

Trump volvió a negar cualquier relación con el magnate, acusado de tráfico sexual de menores y que se quitó la vida en prisión en 2019, y aseguró que los archivos sobre su causa "fueron dirigidos por la peor escoria del mundo". "Fueron dirigidos por (el exdirector del FBI, James) Comey, fueron dirigidos por (el ex fiscal general de Estados Unidos, Merrick) Garland, fueron dirigidos por (el expresidente estadounidense, Joe) Biden", a quienes calificó como "su enemigo". "Si hubiera algo ahí, lo habrían utilizado para las elecciones", señaló.

En cuanto a un posible indulto a Maxwell, reiteró que podría hacerlo, pero que nadie se lo ha pedido. "Tengo permitido darle un indulto, pero nadie se me ha acercado con ello. Nadie me ha preguntado por ello", manifestó.

Trump también dijo que rechazó una invitación a la isla de Epstein y calificó la decisión como "uno de mis muy buenos momentos". "Nunca tuve el privilegio de ir a su isla, y lo rechacé, pero mucha gente de Palm Beach fue invitada a su isla", dijo Trump, quien agregó: "En uno de mis mejores momentos, lo rechacé. No quería ir a su isla". Cabe recordar que la isla de Epstein ha sido descrita como "el refugio y escondite perfecto para el tráfico de mujeres jóvenes y niñas menores de edad con fines de servidumbre sexual, abuso infantil y agresión sexual".

Tras su reunión con Starmer, ambos se desplazarán a su otro complejo cerca de Aberdeen, en el noreste de Escocia, donde el martes inaugurará un segundo campo de golf. Epstein fue acusado por tráfico sexual en Nueva York y falleció una semana después de su ingreso en la cárcel.



Hermano de Epstein dice que él sabía cosas que perjudican a Trump

Mark Epstein aseguró que su hermano Jeffrey sabía cosas que perjudicaban al presidente de Estados Unidos y que no se suicidó, en una entrevista publicada este sábado en el diario italiano 'Corriere della Sera". Afirma en la entrevista telefónica que en un principio, cuando se enteró por los medios del presunto suicidio, no tuvo motivos para dudar y lo aceptó, pero que al día siguiente, cuando fue a Nueva York para identificar el cuerpo y le hicieron la autopsia, los forenses declararon que no podían considerarlo un suicidio.

"La médico forense de la ciudad, Kristin Roman, quien realizó la autopsia junto con Michael Baden en mi nombre (...), declararon que no podían declararlo un suicidio porque se parecía demasiado a un homicidio. Fue entonces cuando las cosas cambiaron. Mi vida habría sido más fácil si hubieran dicho: Sí, es un suicidio, pero no pudieron", explica al diario. Y agrega que posteriormente, "Barbara Sampson, la jefa forense, declaró que se trataba de un suicidio, sin explicar qué examen se había realizado", agregó

"Y, seamos claros: ella nunca vio el cuerpo. ¿Qué la llevó a esta conclusión? ¿Fue Bill Barr (entonces fiscal general bajo el gobierno de Trump), quien dijo haber visto el video y que nadie tenía permitido entrar en ese nivel de la prisión, ignorando que había otros 12 reclusos en ese nivel que podrían haber asesinado a Jeffrey? Y hay muchas otras cosas...", argumenta el hermano del financiero.

Sobre si la declaración ante el fiscal de la expareja y cómplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Mark Epstein afirmó: “No sé nada más de lo que todos saben: que está en prisión y la han acusado de mentir bajo juramento, pero no sé qué podría decir o saber. Mire, Jeffrey dijo que tenía información que perjudicaba a Trump: tal vez ella sepa de qué estaba hablando".

"No sé si le preguntarán. Es interesante que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijera que Ghislaine tiene muchas razones para mentir, criticando su testimonio incluso antes de que hablara. Pensé: ¿por qué no escuchan antes de juzgar? Creo que estaba preparando el terreno, así que si dice algo perjudicial, puede decir que es mentira. Es todo tan sucio, no es transparente...", señaló.

Respecto a si considera que su hermano era culpable de tráfico sexual de menores, afirmó: "Mi trabajo no es defender a Jeffrey; no soy ni el abogado defensor ni el fiscal. Lo que sé es que el tráfico sexual es cuando se lleva a una menor a otro estado para tener relaciones sexuales". "P. Diddy fue acusado de tráfico con fines de prostitución, que es diferente. Jeffrey fue acusado de tráfico: culpable de tener relaciones sexuales con menores de edad. No puedo juzgar nada más, pero sé que era culpable de tener relaciones sexuales con menores de edad porque me lo contó", añadió.

Las declaraciones Mark Epstein se produce cuando el caso de su hermano ha recobrado actualidad después de que el FBI y el Departamento de Justicia concluyeran en una investigación que pese a informaciones en contra el financiero no contaba con una "lista de clientes" famosos para chantajear y confirmaran su muerte por suicidio. Los simpatizantes más acérrimos de Trump han manifestado su insatisfacción con la Administración del republicano, que había prometido en campaña publicar dicha lista, una supuesta agenda de cómplices de Epstein que incluiría a celebridades y políticos influyentes que ha sido durante años el centro de numerosas teorías de conspiración de la ultraderecha.

