Tres menores son detenidos por la muerte de un hombre en Inglaterra: esto es lo que se sabe

Tres jóvenes han sido detenidos bajo sospecha de asesinato en Inglaterra, luego de que un hombre fuese hallado sin vida en Leysdown-on-Sea en la isla de Sheppey, una isla cerca a Londres, a unos aproximados 90 km del dentro de la capital inglesa.

De acuerdo con la BBC, las autoridades locales y una ambulancia aérea fueron llamadas a Warden Bay Road poco después de las siete de la noche, hora local, del pasado domingo 10 de agosto, luego de informes dados por la ciudadanía sobre un altercado y un hombre agredido, declaró la Policía de Kent en un comunicado.

La víctima es un hombre de unos 40 años, quien sufrió graves heridas luego del altercado presuntamente con tres jóvenes, una adolescente de 16 años y dos jóvenes de 14 y 15 años, quienes permanecen bajo custodia de la policía local a la espera del resultado de la investigación. Se confirmó el fallecimiento del hombre en el lugar de los hechos.

Este lunes se reportó que la escena del crimen, cerca a un camping de caravanas y uno de los senderos que conducen al lugar de los hechos, han sido acordonados por las autoridades y se ha desplegado un equipo especializado con perros policías en busca de evidencia que pueda esclarecer la situación, además de haber montado guardia en el sector para evitar que se altere la posible evidencia que se encuentre en el lugar.

Un testigo presencial, que estaba de vacaciones en la zona, dijo a la BBC que había alrededor de 100 transeúntes cuando la policía llegó al lugar el domingo por la noche. "Vi el helicóptero aterrizando y a muchos policías intentando reanimar a alguien”. Adicionalmente, agregó: "Eso fue alrededor de las 19:30 del domingo y ahora es una escena de un crimen".

Anton Jasnu, propietario de una tienda en la zona, declaró que salió corriendo de su tienda cuando vio a alguien recibiendo RCP en la playa de Leysdown-on-Sea, que tiene una población de poco menos de mil personas. El Servicio de Ambulancias de la Costa Sureste confirmó que también habían sido llamados a la escena. La Policía de Kent pidió a cualquier testigo o persona que tenga información que se ponga en contacto con las autoridades.



Jóvenes asesinos en la historia

A lo largo de la historia se han presentado algunos casos de niños que han asesinado a otras personas. Está el de Brenda Spencer, una joven de 16 años quien inició los tiroteos escolares en Estados Unidos. En 1979, disparó desde la ventana de su casa hacia una escuela primaria en San Diego, resultando en la muerte de dos adultos y la lesión de ocho niños. Cuando le preguntaron por su motivo, su respuesta fue: "No me gustan los lunes", una frase que resonó por la frialdad de sus palabras y el poco arrepentimiento que sentía por su crimen.

Otro caso fue el de Eric Smith, de 13 años, quien le quitó la vida a un niño de 4 años que caminaba solo hacia un campamento de verano en el parque, a solo una cuadra de su casa, cuando Smith lo atrajo a una zona boscosa prometiéndole mostrarle un atajo para llegar más rápido y, una vez solos, lo estranguló y luego lo golpeó hasta la muerte con piedras. La madre de Derrick lo reportó como desaparecido cuando no llegó al parque y los buscadores encontraron su cuerpo horas después.

