Las autoridades del estado de Florida, en Estados Unidos, arrestaron a una mujer acusada de ejercer ilegalmente como enfermera durante más de un año, periodo durante el que trató a más de 4.000 pacientes gracias a una licencia robada, informó la Oficina del Alguacil del Condado de Flagler (FCSO, por sus siglas en inglés).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según el comunicado, Autumn Bardisa, de 29 años y residente en la ciudad de Palm Coast, fue arrestada en su domicilio después de haber tratado a 4.486 personas entre junio de 2024 y enero de 2025 "a pesar de nunca haber tenido una licencia válida de enfermería".

La mujer había trabajado durante un año y medio como enfermera en el Hospital AdventHealth Palm Coast Parkway, hasta que fue despedida en enero de 2025, cuando las autoridades hospitalarias la acusaron de haber utilizado el número de licencia de otra persona y presentado documentación falsa para ser empleada.



Así se enteraron del fraude de la enfermera

Durante el proceso de selección, Bardisa indicó que era una enfermera bajo la categoría ‘education first’, lo que significa que había completado sus estudios, pero todavía no contaba con licencia nacional para ejercer, y más adelante alegó haber superado el examen nacional y proporcionó un número de licencia que pertenecía a otra enfermera del mismo nombre de pila, Autumn, pero con distinto apellido.

Publicidad

Para explicar su nuevo apellido, la falsa enfermera dijo que se había casado. Sin embargo, cuando el hospital solicitó una copia del acta de matrimonio que lo justificara, Bardisa nunca la entregó, según el comunicado.

El engaño se descubrió cuando la mujer fue considerada para un ascenso, según información dada por CBS. Uno de sus compañeros verificó la licencia y se dio cuenta de que, no solo su documento de auxiliar de enfermería se había vencido, también había tomado la identidad de alguien más. Entonces, emitió una alerta al hospital, que confirmó la falsedad de la documentación. Tras esto, la impostora fue despedida y el caso se puso en conocimiento de las autoridades.

Publicidad

El alguacil Rick Staly calificó el caso como “uno de los más perturbadores fraudes médicos" que había investigado, y añadió que Bardisa “puso potencialmente en riesgo la vida de miles de personas al hacerse pasar por alguien que no era y traicionar la confianza de los pacientes".

La falsa enfermera también debe responder por vender medicamentos recetados e, incluso, administrar una inyección anticonceptiva, informó WKMG.

La enfermera que fue suplantada por Bardisa dijo que fue a la universidad al mismo tiempo que la estafadora, pero que nunca no la conoció personalmente.

Bardisa se encuentra actualmente en el centro penitenciario del condado, donde permanece bajo una fianza de 70.000 dólares, a la espera de su comparecencia ante un juez el próximo 2 de septiembre.

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE