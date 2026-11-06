Tormenta política en Paraguay: Senado citó hoy mismo al presidente Santiago Peña

El Senado de Paraguay convocó este viernes al presidente Santiago Peña para que acuda hoy mismo al Legislativo para enfrentar su juicio político, tras rechazar un pedido de prórroga solicitado por el mandatario para comparecer en medio de la crisis desatada por la intervención del Ueno bank, entidad con la que ha sido vinculado.



Paraguay atraviesa por una crisis política después de que el Banco Central (BCP) ordenó un proceso de resolución o cierre de Ueno bank, una institución que durante la gestión del presidente Santiago Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas.

¿Qué está pasando con el presidente Santiago Peña, presidente de Paraguay?

Con una votación de 3 votos a favor y 42 en contra, el Senado, que controla el oficialismo, negó la prórroga de 72 horas solicitada por Peña y le instó a presentar su defensa ante el pleno en los próximos 30 minutos, mientras la sesión entró en receso a la espera de la llegada del jefe de Estado.

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El mandatario dijo anteriormente que no puede defenderse en las 12 horas otorgadas por el Congreso y advirtió de que "eso no es debido proceso". De la misma forma, en su cuenta de X, el mandatario expresó que "voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles".



El BCP detectó que el índice de solvencia del banco, que controlaba los recursos de más de 2.9 millones de clientes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".



Peña permanece formalmente en la Presidencia, después de que el Congreso no aceptara la renuncia que presentó en medio del debate de los diputados para formalizar el comienzo del juicio político.

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Oficialmente, la acusación en el Senado contra Santiago Peña advierte un conflicto de intereses, cooptación del Estado y puertas giratorias (paso de funcionarios del sector público al privado y viceversa), al aludir, entre otros, a las acciones de Peña en el Ueno Holding, un conglomerado que agrupa distintas empresas, entre ellas Ueno bank. El mandatario vendió sus acciones en marzo de 2025.

En un comunicado, el Ministerio Público (Fiscalía) informó que un grupo de congresistas amplió una denuncia que había presentado en octubre de 2025 contra Peña para incorporar "hechos relativos» a la supervisión y el procedimiento de resolución de Ueno, la colocación de fondos públicos en esa entidad y los cuestionamientos en torno a la actuación de autoridades del Banco Central de Paraguay.



El inicio del pago a los ahorristas de Ueno bank

También hoy, el BCP comenzó a pagar las garantías de depósitos a los ahorristas de Ueno bank. En un comunicado, el emisor informó que los pagos, de hasta 10 millones de guaraníes o 1.565 dólares estadounidenses a la tasa de cambio de hoy, están destinados a un "primer grupo" de clientes que no tengan deudas con la entidad y cuentas en otros bancos para recibir sus fondos.

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EFE