En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
B-KING Y REGIO CLOWN
DONALD TRUMP
ASAMBLEA ONU
VALERIA AFANADOR
BALON DE ORO, HOY
LUISA AGUDELO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Donald Trump se burló de la ONU y criticó su utilidad; dijo que no ha ayudado a terminar guerras

Donald Trump se burló de la ONU y criticó su utilidad; dijo que no ha ayudado a terminar guerras

El mandatario estadounidense fue duro durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU de este martes 23 de septiembre.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 23 de sept, 2025
Comparta en:
Donald Trump firmó una orden que limita el ingreso de venezolanos a EE.UU. con ciertos tipos de visas
Donald Trump, presidente de Estados Unidos -
Foto: Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad