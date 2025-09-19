En vivo
MUNDO  / "Niños se arrancan el cabello para regularse": habla médica colombiana en Gaza tras ataques israelís

"Niños se arrancan el cabello para regularse": habla médica colombiana en Gaza tras ataques israelís

Carolina Guerra, médica colombiana en Gaza, dio crudos detalles sobre el trágico panorama que se vive en esta parte del mundo, en donde los ataques de Israel han afectado gravemente a la población civil de Gaza.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 19 de sept, 2025
Ejército de Israel derriba torre en Gaza 30 minutos después de ordenar evacuarla forzosamente
Casas destruidas después de ser alcanzadas por un ataque aéreo israelí.
Majdi Fathi/NurPhoto/AFP

