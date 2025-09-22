Video | Donald Trump se burla de entrenamientos militares que hace Venezuela a civiles: "Top secret"

Una de las acciones que ha llevado a cabo el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela tras los ataques de Estados Unidos en el mar Caribe es realizar entrenamientos militares a civiles en las comunidades. "Los cuarteles, con sus armas, van a las comunidades, a emplazarlas, a revisar, a enseñar a todos los que se alistaron (...) lo que es el manejo del sistema de armas", explicó Maduro en una jornada de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud, el pasado 19 de septiembre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, por su parte, anunció jornadas de adiestramiento "todos los sábados", en las que se entrenan milicias y militares ante las supuestas intenciones que tiene EE. UU. de propiciar un "cambio de régimen" en Venezuela. "Hay un plan imperial para un cambio de régimen en Venezuela, imponer un Gobierno títere de los Estados Unidos y venir a robarnos el petróleo, que es la mayor reserva internacional del mundo, y el gas, que es la cuarta reserva del mundo, y el oro", añadió Maduro.

(Al respecto: Maduro anuncia despliegue militar para enseñar manejo de armas en los barrios: "Un plan imperial").



Otro de los que ha sido enfático en invitar al pueblo venezolano a alzarse en armas es Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, quien desde Caracas dijo lo siguiente: "El que se meta con Venezuela nos va a encontrar unidos y nos vamos a aparecer por todos lados, en cualquier esquina, ahí estará el pueblo de Venezuela preparado, en cualquier barrio, cualquier comunidad, en cualquier cuartel de la Policía, en toda Venezuela".

Publicidad

Las autoridades venezolanas, asimismo, iniciaron la semana pasada un ejercicio militar que incluye maniobras aéreas, marítimas y terrestres en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano, ante la "amenaza" de Estados Unidos en la zona, país que ya atacó cuatro embarcaciones que, según informó ese país, en su mayoría venían de territorio venezolano y transportaban droga. La última fue anunciada por Trump el pasado 21 de septiembre y fue atacada en territorio de República Dominicana, a donde supuestamente llegaría un cargamento de cocaína que tenía como destino final Estados Unidos.



Trump se burla de entrenamientos militares en Venezuela

En su red social, Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló de los entrenamientos militares a civiles en Venezuela al republicar un video que ha estado circulando en distintas plataformas y, al parecer, muestra a algunas personas con armas corriendo en un campo de entrenamiento del país vecino. "TOP SECRET: Capturamos a la milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy grave!", escribió.

Es importante recordar que la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este domingo 21 de septiembre que Maduro envió una carta a su homólogo estadounidense, en la que dice estar dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell.

Publicidad

"Tuve una larga conversación con el Enviado Especial Rick Grenell (Richard Grenell) sobre este y otros temas. En ese sentido, le envío datos contundentes sobre la producción y el tráfico de drogas en Sudamérica. Estos datos demuestran de forma concluyente que Venezuela es un territorio libre de producción de drogas y un país sin relevancia en el ámbito de los narcóticos. Esto se debe al inmenso esfuerzo realizado durante años por nuestras fuerzas policiales y militares", se lee en la carta, la cual agrega que "en la actualidad se han abierto muchas polémicas en torno a la relación de EE. UU. y Venezuela. En medio de estas polémicas hemos sido testigos de innumerables 'fake news' ".

Trump, por su parte, evitó confirmar si recibió una carta de Nicolás Maduro, en la que este le invitaba a negociar, y, cuando le preguntaron por el asunto, simplemente dijo: "Ya veremos qué pasa con Venezuela". Por otro lado, según fuentes consultadas por el New York Times, la verdadera intención del magnate sería expulsar a Maduro de la presidencia de Venezuela, lo cual no ha sido confirmado publicamente por el mandatario ni por miembros de su gobierno.

Venezuela organized a day military training for civilians, hoping that they will fight against U.S. marines if the USA would invade Venezuela. pic.twitter.com/UWhV8Z589a — YabaLeftOnline (@yabaleftonline) September 22, 2025

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de EFE