MUNDO  / Video | Donald Trump se burla de entrenamientos militares que hace Venezuela a civiles: "Top secret"

Video | Donald Trump se burla de entrenamientos militares que hace Venezuela a civiles: "Top secret"

El régimen de Nicolás Maduro ha invitado a las comunidades en Venezuela a que se entrenen militarmente para hacerle frente a la "amenaza" de Estados Unidos, país que realiza un despliegue militar en el Caribe.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 22 de sept, 2025
Trump publica un video de lo que serían los entrenamientos militares en Venezuela.
Trump publica un video de lo que serían los entrenamientos militares en Venezuela.
AFP / redes sociales

