Drama de pareja colombiana que quiso cumplir sueño americano y acabó en manos de patrulla fronteriza

Acosados por amenazas e intentos de extorsión, William Holguín y su esposa, una pareja colombiana, decidieron emprender la travesía rumbo a Estados Unidos. Volaron a México y, desde Mexicali, cruzaron por el desierto de Arizona.

“Muchas veces sentimos que estábamos tomando una mala decisión porque es un camino incierto, son muchos los peligros a los que uno se enfrenta, tantas bandas criminales en México, las cosas malas que uno pueden pasar allá, puede ser uno secuestrado, extorsionado. Y, en el desierto, es incierto, uno puede resultar perdido”, dijo William.

Pensando que lo peor había pasado, se entregaron aliviados a agentes de la patrulla fronteriza en Estados Unidos.



“De ahí, yo entro como a un proceso de identificación, podría ser como un centro de detención, todo el mundo le llama la ‘Hielera’. Mi esposa y yo fuimos separados”, afirmó.

A la pareja colombiana los entrevistó un funcionario de la oficina de inmigración y siete días después fueron trasladados a un centro de detención en otro estado. Allí, aseguran, vivieron dos meses de tormento.



“No sabíamos en qué iba a terminar todo esto. Queríamos en algún momento como abandonar todo esto, pero ya no sabíamos ni cómo, no teníamos ninguna guía, no sabíamos qué iba a pasar con nosotros y, al enterarnos de que hay personas que podían durar más tiempo encerradas, eso como que nos hacia la vida más triste”, anotó.

Al final, les otorgaron la posibilidad de presentar su caso ante un juez de inmigración. Aún no tienen fecha de audiencia ni cuentan con permiso de trabajo.

“Solo estoy bajo la supervisión de ellos, hay personas que salen con grilletes, con manilla electrónica para ser supervisados por GPS. Había muchos colombianos”, señaló.

Y es que la suerte no es la misma para todos. Otros miles de colombianos, tras intentar ingresar a Estados Unidos por la frontera sur, han sido expulsados.

Desde octubre de 2021 hasta la fecha ya van 23.985, lo que representa un aumento del 284%, comparado con el año pasado en el que la cifra fue de 6.202 colombianos sacados del país.

“Bajo el título 42, que es la expulsión, la persona no tiene derecho a defender absolutamente nada. Sencillamente, le hacen un registro, le toman huellas, información biográfica y lo sacan del país directo. Sin derecho a juicio, sin derecho a entrevista, sin derecho a nada”, explicó Héctor Benítez, abogado de inmigración.

Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en febrero, Colombia se convirtió en la quinta fuente más grande de migración no mexicana que intentó ingresar a Estados Unidos por la frontera sur, superando a países como El Salvador, Venezuela y Haití.

De acuerdo con los datos oficiales, tan solo en el último mes han sido expulsados de Estados Unidos 9.600 colombianos.