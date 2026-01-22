En vivo
Mundo
Ecuador impondrá nuevas tarifas al transporte de crudo colombiano en medio de tensión comercial

Ecuador impondrá nuevas tarifas al transporte de crudo colombiano en medio de tensión comercial

Quito anunció un gravamen de 30% a las importaciones desde Colombia por considerar que no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera y Bogotá respondió con la misma tarifa para una veintena de productos y la suspensión del suministro de electricidad.

Por: AFP
Actualizado: 22 de ene, 2026
Editado por: William Moreno Hernández
Frontera Colombia y Ecuador.
Frontera Colombia y Ecuador.
AFP

Ecuador impondrá nuevas tarifas al transporte de petróleo de Colombia por uno de sus oleoductos, en el marco de una guerra arancelaria entre los dos países, informó el jueves la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

Quito anunció el miércoles un gravamen de 30% a las importaciones desde Colombia por considerar que no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

Bogotá respondió el jueves con la misma tarifa para una veintena de productos ecuatorianos y la suspensión del suministro de electricidad.

"La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad", dijo Manzano en su cuenta en la red social X.

Agregó que "Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética".

El gobierno ecuatoriano señaló que el arancel de 30% para Colombia entrará en vigencia el 1 de febrero, excluyendo a la electricidad, de la que Ecuador es deficitario, y el servicio de logística de hidrocarburos.

El OCP, del que el Estado ecuatoriano es accionista mayoritario, tiene capacidad para 450.000 barriles por día (bd).

Para transportar el crudo extraído en la selva de la Amazonía hasta el Pacífico, Ecuador también dispone de otro oleoducto con capacidad para 360.000 bd.

La producción de crudo de Ecuador se ubicó en 469.000 bd en noviembre pasado, de los cuales un 39% se movilizó por el OCP, según los datos más recientes del Banco Central.

Ecuador exporta crudo e importa combustibles.

