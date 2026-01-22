En vivo
Colombia suspende la venta de energía a Ecuador: Ministerio de Minas y Energía explica por qué

Según el Gobierno nacional, esta medida busca "garantizar el abastecimiento interno ante la variabilidad climática y la proyección de disminución de energía".

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 22 de ene, 2026
Transacciones de electricidad con Ecuador
Transacciones de electricidad con Ecuador
El Ministerio de Minas y Energía expidió este jueves la resolución mediante la cual se suspenden las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) entre Colombia y Ecuador, es decir la venta de energía. Según ese Ministerio, esto "como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética del país, en un contexto marcado por la variabilidad climática y las alertas tempranas sobre una posible transición hacia un nuevo Fenómeno de El Niño".

Noticia en desarrollo.

