Colombia suspende la venta de energía a Ecuador: Ministerio de Minas y Energía explica por qué

El Ministerio de Minas y Energía expidió este jueves la resolución mediante la cual se suspenden las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) entre Colombia y Ecuador, es decir la venta de energía. Según ese Ministerio, esto "como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética del país, en un contexto marcado por la variabilidad climática y las alertas tempranas sobre una posible transición hacia un nuevo Fenómeno de El Niño".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Noticia en desarrollo.