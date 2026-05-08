EE. UU. desclasifica primeros archivos sobre ovnis y vida extraterrestre

Luego de que en febrero de 2026 el presidente Donald Trump anunciara que ordenaría a las agencias federales "identificar y publicar" archivos gubernamentales relacionados con extraterrestres, este viernes 8 de mayo el Pentágono reveló el primer lote de archivos "nunca antes vistos" sobre avistamientos de objetos voladores no identificados.

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"Ante el tremendo interés mostrado, instruiré al secretario de Guerra, y a otros departamentos y agencias relevantes, para que inicien el proceso de identificar y publicar archivos relacionados con vida alienígena, fenómenos aéreos sin identificar (UAP; en inglés) y objetos voladores no identificados (OVNI)", escribió Trump en su plataforma Truth Social.



¿Qué archivos fueron revelados?

El departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este viernes la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificado (UAP, por sus siglas en inglés). Según el comunicado oficial, la colección de documentos sobre objetivos voladores no identificados y posibles formas de vida extraterrestre podrá consultarse en las página oficial war.gov/ufo en la que la administración estadounidense "publicará archivos adicionales de forma continua".

El catálogo se compone de 162 archivos que incluyen fotos, documentos y videos y que serán actualizados progresivamente. "Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo", manifestó el secretario de Guerra, Pete Hegseth.



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Un archivo, de diciembre de 1947, contiene una serie de informes sobre "discos voladores". Además, un informe de inteligencia de la Fuerza Aérea, clasificado como "alto secreto", de noviembre del año siguiente, incluye información sobre avistamientos de "aeronaves no identificadas" y "platillos voladores".

Otro archivo documenta un incidente de 2023 en el que tres equipos de agentes especiales federales describieron de forma independiente haber visto "orbes naranjas" en el cielo que emitían/lanzaban orbes rojos más pequeños.

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Cabe destacar que, en 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada por orden del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para realizar pruebas del avión espía U-2, aunque algunos defensores de la existencia de vida extraterrestre han relacionado esa instalación con el supuesto ocultamiento de pruebas.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, aplaudió la iniciativa y defendió el trabajo de la agencia en "la exploración y la búsqueda del conocimiento" por desvelar los secretos del universo.



El contexto de los archivos desclasificados

Trump adelantó en febrero la difusión de estos archivos gubernamentales después de que el expresidente Barack Obama aceptara en el podcast del periodista Brian Tyler Cohen responder a una ronda de preguntas sobre vida extraterrestre.

"Son reales, pero no los he visto y no están encerrados en el Área 51", dijo Obama al presentador Brian Tyler Cohen, refiriéndose a la instalación militar estadounidense ultrasecreta en Nevada, epicentro de muchas teorías conspirativas sobre ovnis.

Trump declaró a la prensa en ese momento que Obama "había divulgado información clasificada, algo que no debería hacer", y sobre sus propias creencias: "No sé si son reales o no".

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El presidente estadounidense reaccionó a estos comentarios y acusó a Obama de desvelar "información clasificada" y cometer un "grave error". Obama posteriormente precisó que durante su presidencia no tuvo "pruebas" de posibles contactos con extraterrestres, aunque no descartó que, dado lo vasto del universo, exista vida más allá del planeta Tierra.

*con información de AFP y EFE