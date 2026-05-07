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Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump dice que Irán intentó atacar buques de EE. UU. y amenazó con más fuerza si no se firma acuerdo

Trump dice que Irán intentó atacar buques de EE. UU. y amenazó con más fuerza si no se firma acuerdo

"Los derrotaremos con mucha más fuerza y violencia en el futuro si no firman su acuerdo ¡rápido!", manifestó el mandatario norteamericano.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 7 de may, 2026
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Trump dice que Irán intentó atacar buques de EE. UU. y amenazó con más fuerza si no se firma acuerdo
Donald Trump, presidente de Estados Unidos -
AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este jueves a Irán de haber intentado atacar sin éxito a tres buques estadounidenses en el estrecho de Ormuz. Según afirmó, las fuerzas armadas de su país lograron interceptar y destruir misiles iraníes, al tiempo que lanzó una advertencia a Teherán al asegurar que recurrirá a “más fuerza” y “más violencia” si no se firma pronto un acuerdo de paz.

"Los derrotatemos con mucha más fuerza": Trump

"Tres destructores estadounidenses de primera clase acaban de cruzar con éxito el estrecho de Ormuz, bajo fuego enemigo (...) Se lanzaron misiles contra nuestros buques pero fueron derribados con facilidad", escribió Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

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"Los derrotaremos con mucha más fuerza y violencia en el futuro si no firman su acuerdo ¡rápido!", añadió el mandatario.

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Las declaraciones de Trump se produjeron tras un intercambio de ataques que, según el Comando Central de Estados Unidos, se originó por un intento de Irán de golpear a los buques USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) y USS Mason (DDG 87), encargados de hacer cumplir el bloqueo naval impuesto por Washington contra la República Islámica.

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El presidente se refirió de manera irónica a la destrucción de los misiles iraníes al afirmar que "cayeron al océano con una belleza singular, como una mariposa que se posa en su tumba".

En una entrevista exclusiva con la cadena ABC, Trump aseguró que, pese al cruce de ataques, el alto el fuego decretado el pasado 8 de abril continúa vigente.

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No obstante, Irán —que denunció que Estados Unidos atacó uno de sus principales puertos, un centro de control naval y dos embarcaciones nacionales en Ormuz— calificó el episodio como una violación de la tregua.

Un día antes, Trump había señalado desde la Casa Blanca que existían conversaciones avanzadas con Teherán para alcanzar un acuerdo.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE

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