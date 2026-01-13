Así respondió Cuba a amenaza de Trump de llegar “a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió de forma retadora a las amenazas del estadounidense Donald Trump de "llegar a un acuerdo" o pagar el precio, tras la captura en Venezuela de su aliado clave Nicolás Maduro, en una incursión militar de Estados Unidos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Trump ha estado aumentando la presión sobre Cuba, uno de los pocos países latinoamericanos todavía gobernado por una administración izquierdista autoritaria después de la detención del líder venezolano el 3 de enero. (Lea también: Delcy Rodríguez "es mucho más peligrosa que Nicolás Maduro", dice Martín Rodil, consultor de la Dea)

"Estamos hablando con Cuba", dijo Trump a bordo del Air Force One el domingo 11 de enero, horas después de instar a La Habana a llegar a un acuerdo para evitar acciones estadounidenses no especificadas.



El presidente republicano, que dice que Washington es ahora el que dirige efectivamente Venezuela, había prometido previamente cortar todo el petróleo y el dinero que Caracas había estado suministrando a la afectada Cuba.



"¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO!", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "Sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE", agregó, sin especificar qué tipo de acuerdo estaba promoviendo o qué sucedería si Cuba se negaba a negociar.

Publicidad

Trump señaló que Cuba ha estado "viviendo durante años" gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de "servicios de seguridad" para los "dos últimos dictadores (Hugo Chávez y Nicolás Maduro)". "PERO YA NO MÁS!", espetó y recalcó que "la mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el último ataque de EE. UU." y Venezuela ahora cuenta con el ejército "más poderoso" del mundo, el de Estados Unidos, para protegerse.



“No hay conversaciones”

Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas: los apagones diarios exceden las 20 horas en amplias regiones del país, la producción agrícola e industrial ha desaparecido, la carestía de productos básicos atiza el mercado negro, la corrupción y la inflación, y el dólar ha depredado a la moneda local.

Además, el turismo está en caída libre. El éxodo masivo ha dejado un país con muchos ancianos y escasos jóvenes. Entretanto, la epidemia de dengue y chikunguña ha expuesto nuevamente el deterioro de la sanidad pública.

Publicidad

Pese a esto, su presidente reaccionó desafiante a las amenazas estadounidenses, incluso mientras se tambalea por la pérdida de una fuente clave de apoyo económico de Caracas, y afirmó que "no hay conversaciones con el gobierno de Estados Unidos salvo contactos técnicos en materia migratoria".

El domingo, Díaz-Canel prometió que los habitantes de la isla caribeña estaban "dispuestos a defender la patria hasta la última gota de sangre".

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, luego de participar en el acto de homenaje en Caracas a los caídos en los ataques estadounidenses, dijo que su país no va a "vender el país ni ceder ante la amenaza y el chantaje" de EE. UU. (Lea también: Diosdado Cabello dice que número de muertos por ataque de EE. UU. en Venezuela ascendería a 100)

Asimismo, el Gobierno de Cuba aseguró que "no recibe ni ha recibido nunca" compensación monetaria o material por servicios de seguridad prestados a algún país.

Publicidad

Cuba ha sido una espina en el costado de Estados Unidos desde la revolución que llevó al comunista Fidel Castro al poder en 1959.

El despliegue de bases de misiles nucleares soviéticos en la isla desencadenó la crisis de los misiles cubanos de 1962, cuando Washington y Moscú llevaron al mundo al borde de una guerra nuclear.

Publicidad

Durante su primer mandato presidencial, Trump dio marcha atrás en la distensión con Cuba iniciada por su predecesor Barack Obama.

Inmediatamente después de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos en una dramática redada en Caracas, Trump declaró que Cuba estaba "lista para caer". Señaló que a la isla le resultaría difícil "resistir" sin el petróleo venezolano fuertemente subsidiado. (Lea también: Trump publica imagen en redes sociales declarándose "presidente interino de Venezuela")

El Financial Times informó la semana pasada que las exportaciones de petróleo mexicano a Cuba habían superado a las de Venezuela en 2025.



¿Papel para Rubio en Cuba?

El secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y enemigo declarado del gobierno comunista, tiene a la isla en la mira desde hace tiempo. "Si yo viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado al menos un poco", dijo a los periodistas el 3 de enero, después de la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y armas.

El domingo, a bordo del Air Force One, Trump se refirió a las generaciones de cubanos, como los padres de Rubio, que habían huido de la isla a Estados Unidos. "Lo más importante ahora mismo es que vamos a cuidar de las personas que vinieron de Cuba, que son ciudadanos estadounidenses o que están en nuestro país", expresó, sin decir cómo lo lograría.

Publicidad

También republicó un mensaje del usuario Cliff Smith, publicado el 8 de enero, que decía: "Marco Rubio será presidente de Cuba", acompañado de un emoji de risa. El comentario del presidente fue: "¡Suena bien para mí!".

El desconocido usuario, que en su biografía en la plataforma se presenta como un "californiano conservador", tiene menos de 500 seguidores.

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE