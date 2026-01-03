EE.UU. levantará las restricciones al espacio aéreo del Caribe tras operación en Venezuela

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó este sábado que las restricciones al espacio aéreo en el Caribe, implementadas en la mañana, a raíz del ataque de Washington sobre Venezuela, se levantarán a la media noche de Washington (05:00 GMT).

"Los vuelos pueden retomarse. Las aerolíneas están informadas y actualizarán pronto sus horarios", anunció Duffy en su cuenta de X.

Esta mañana, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos restringió el espacio aéreo en el Caribe y Venezuela "en apoyo al Departamento de Guerra", según las palabras del secretario de Transporte, y para "asegurar la seguridad del público en vuelos".



UPDATE: The original restrictions around the Caribbean airspace are expiring at 12:00am ET and flights can resume.



Airlines are informed, and will update their schedules quickly. Please continue to work with your airline if your flight was affected by the restrictions. https://t.co/5Cv46Xnjy4 — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) January 4, 2026

Esta madrugada, Estados Unidos lanzó un ataque contra varios puntos del territorio venezolano, incluida la capital, Caracas, y capturó al presidente, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores. Posteriormente, ambos fueron trasladados por mar y por aire hasta Nueva York, donde enfrentarán un proceso judicial por narcotráfico, entre otros cargos.

Las principales aerolíneas estadounidenses se vieron obligadas a cancelar este sábado centenares de vuelos en el Caribe. Las restricciones afectan a compañías como American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, Southwest Airlines y United Airlines.

JetBlue informó que tuvo que cancelar al menos 215 vuelos por el cierre del espacio aéreo para su uso por aeronaves militares.

El destino más afectado fue Puerto Rico. Al menos 357 vuelos resultaron afectados en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, el principal de la isla.

En Aruba, parte del reino de los Países Bajos, otros 89 vuelos fueron cancelados, muchos de ellos de la aerolínea neerlandesa KLM.



Avianca y otras aerolíneas que cancelaron sus rutas hacia el Caribe

En medio de este escenario, Avianca confirmó la suspensión temporal de sus vuelos hacia y desde Aruba, Curazao y San Juan de Puerto Rico, atendiendo a las alertas emitidas por autoridades aeronáuticas de Estados Unidos tras los hechos ocurridos en Venezuela.

La aerolínea informó que las cancelaciones aplican para los vuelos programados durante el sábado 3 y domingo 4 de enero, mientras se analiza la evolución de la situación regional y las condiciones de seguridad para la operación aérea.

Otras compañías que operan en la región también anunciaron medidas similares, LATAM Airlines Colombia comunicó la cancelación de sus vuelos hacia Aruba y Curazao durante 48 horas, ofreciendo opciones de cambio o reembolso. Wingo, por su parte, informó que mantiene su operación, aunque activó políticas de flexibilidad comercial ante posibles afectaciones.

A la par de los ajustes en el Caribe, Copa Airlines anunció la suspensión inmediata de sus vuelos desde y hacia Maracaibo, tras el cierre del Aeropuerto Internacional La Chinita. La aerolínea indicó que la medida se extenderá hasta el 6 de enero de 2026.

