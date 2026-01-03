En vivo
EE.UU. levantará las restricciones al espacio aéreo del Caribe tras operación en Venezuela

EE.UU. levantará las restricciones al espacio aéreo del Caribe tras operación en Venezuela

Miles de viajeros quedaron varados este sábado luego de que aerolíneas suspendieran operaciones en el Caribe por una medida de seguridad adoptada por Washington.

Por: EFE
Actualizado: 3 de ene, 2026
Editado por: Heidy Carreño
Estados Unidos levantará las restricciones de vuelo en el Caribe
La medida fue anunciada por Sean Duffy, secretario de transporte de Estados Unidos -
