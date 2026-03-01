Nueve personas murieron en Israel por ataque con misil de Irán: cuatro estaban en un refugio

Por lo menos cuatro de los nueve muertos por el impacto de un misil de Irán en la localidad israelí de Beit Shemesh estaban en el refugio de una sinagoga que resultó semidestruido por el proyectil, informaron a EFE en el lugar los servicios de emergencias. (Lea también: ¿Cómo se elige al líder supremo de Irán y quiénes son los favoritos tras muerte de Alí Jamenei?)



Baruch Ashkenazi, del servicio de emergencias United Hatzalah, indicó junto a la zona afectada que al menos esos cuatro estaban refugiados allí cuando el misil impactó en una zona residencial de esta localidad, situada a unos 30 kilómetros de Jerusalén. Otros efectivos de rescate del Ejército señalaron que "la mayoría" de los muertos se habían producido en ese refugio.



“Vi una escena horrible”

El impacto del misil ha causado daños en varios edificios residenciales de Beit Shemesh y también ha destruido una docena de coches, algunos de los cuales han salido volando y han caído dentro del socavón que ha creado.

Las fotografías del lugar mostraron una casa destruida por la explosión, con su techo reducido a hormigón destrozado y barras de hierro retorcidas.

"Cuando llegué, vi una escena terrible", dijo Yehuda Shlomo, un paramédico de la MDA, en un comunicado. "Vi graves daños estructurales, humo en el aire y mucho caos, con docenas de heridos asustados saliendo de los edificios dañados", añadió.



En el lugar había cientos de efectivos de rescate, policía y militares barriendo los edificios golpeados por si dentro pudiera quedar gente, pero según los rescatistas debajo de los escombros ya no quedaba nadie poco antes del atardecer. Decenas de vecinos se han acercado al lugar, la gran mayoría de ellos de la comunidad religiosa judía ultraortodoxa, que puebla esta localidad cercana a Jerusalén.



Hasta allí fue también el ministro de Seguridad Nacional, el supremacista judío Itamar Ben Gvir, quien previamente había visitado en Tel Aviv el lugar donde se ha registrado el otro impacto mortal, que causó la muerte a una mujer filipina de 32 años. En Beit Shemesh, además de los nueve muertos otras 28 personas resultaron heridas, entre ellas dos graves y dos moderadas. Uno de los heridos graves es un niño de 4 años.

Hasta el momento, los servicios de emergencias israelíes han informado de tres impactos de misiles con heridos en Israel -en Haifa, en Tel Aviv y en Beit Shemesh- y un portavoz militar cifró en menos de diez los ocurridos desde que este sábado comenzara la guerra con Irán.

El resto de impactos se desconocen, ya que no han sido reportados ni publicados, en un país donde la censura militar prohíbe informar de lugar donde se producen, especialmente si afectan a infraestructuras críticas. Las imágenes de dichos lugares se deben someter al censor, restringiendo en ocasiones los lugares que se pueden grabar. (Lea también: EE.UU niega que su portaaviones Abraham Lincoln haya sido alcanzado por misiles de Irán)

El Gobierno israelí anunció que dará una ayuda inmediata de 2.000 séqueles (540 euros) a las personas cuyas casas hayan quedado dañadas e inhabitables por los ataques de Irán.



Ataques a Irán se intensificarán: Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ofreció sus condolencias el domingo a las familias de los muertos en los ataques iraníes. "Son días muy dolorosos. Ayer, aquí en Tel Aviv, y ahora en Beit Shemesh, perdimos a seres queridos. Mi más sentido pésame a las familias y, en nombre de todos ustedes, ciudadanos de Israel, les deseo una pronta recuperación a los heridos", declaró en un comunicado por video.

El funcionario también informó que ha "cursado instrucciones para que prosiga la campaña (...) Nuestras fuerzas están golpeando ahora mismo el corazón de Teherán con gran fuerza, y esto no hará más que escalar en los días venideros".

"Estamos en una campaña en la que el ejército está desplegando toda su fuerza como nunca antes, para garantizar nuestra existencia y nuestro futuro", agregó.

Este domingo se anunció que el Ejército israelí inició la movilización de 100.000 reservistas para la ofensiva contra Irán. (Lea también: Petro dice que ataque contra Irán es "ilegal" y plantea "frente mundial contra la guerra")

El sábado 28 de febrero, en el ataque estadounidense e israelí comenzó a primera hora contra objetivos en Teherán y otras ciudades, y se han saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja. Entre ellas 148 personas, la mayoría niñas, en una escuela primaria femenina en la localidad iraní de Minab (sur del país), de acuerdo con el gobernador de la ciudad, Mohammad Radmehr, informó este domingo la agencia oficial IRNA.

El Ejército israelí, no obstante, asegura que no tiene conocimiento de "ninguna operación" de sus fuerzas o de las estadounidenses en la zona de este centro escolar.

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP