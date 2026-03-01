En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Médico es suspendido de hospital al descubrir que fue condenado por 7 crímenes

Médico es suspendido en hospital de Italia al descubrir que fue condenado por 7 crímenes

Las víctimas del anestesiólogo fueron sus pacientes. ¿Por qué si había sido sentenciado, estaba libre?

Por: EFE
Actualizado: 1 de mar, 2026
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Médico es suspendido en hospital de Italia al descubrir que fue condenado por 7 crímenes
AFP

Un médico en un hospital de la ciudad de Merate, al norte de Italia, ha sido suspendido de su puesto tras descubrirse que había sido condenado a más de 17 de años de prisión por el homicidio de siete pacientes entre 2014 y 2018. (Lea también: Un pasajero y un peatón, víctimas fatales de descarrilamiento de tranvía en Milán)

Las autoridades sanitarias de la región de Lombardía (norte) han anunciado en un comunicado una investigación sobre este caso. "Tras la suspensión, se iniciará una verificación inmediata y se tomarán medidas en caso de que emerjan responsabilidades u omisiones informativas por parte de la cooperativa implicada", ha anunciado el consejero de Sanidad, Guido Bertolaso.

¿Cómo mató a los pacientes este médico?

Se trata de un anestesista de 53 años que, de acuerdo con lo informado por los medios italianos, había sido condenado a 17 años y 3 meses de prisión acusado de acabar con la vida de 7 pacientes entre 2014 y 2018 pero, dado que había recurrido (apelado), la sentencia no es firme hasta que no la revalide el Tribunal Supremo.

De este modo, al encontrarse en libertad había conseguido entrar a trabajar en el hospital de Merate como un médico eventual a través de una empresa tercera o cooperativa para cubrir bajas.

El acusado siempre se ha defendido y ha dicho ante el juez que en realidad sedaba a los pacientes como paliativo "para no hacerles sufrir", de acuerdo a las mismas fuentes. (Lea también: Cadena perpetua para hombre que acabó con la vida de una niña que jugaba en la calle)

En cualquier caso, Bertolaso ha considerado "obligado" distinguir entre el principio constitucional de presunción de inocencia, pues la condena aún no es firme, y "la ética que debe guiar contextos delicados" como un hospital a la hora de contratar a un médico.

Agencia EFE

