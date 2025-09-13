En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Ejército de Israel derriba torre en Gaza 30 minutos después de ordenar evacuarla forzosamente

Ejército de Israel derriba torre en Gaza 30 minutos después de ordenar evacuarla forzosamente

Este sábado el Ejército israelí ordenó evacuar un edificio en Gaza para después destruirlo intempestivamente. Estas fueron las razones que dieron.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 13, 2025 09:05 a. m.
Ejército de Israel derriba torre en Gaza 30 minutos después de ordenar evacuarla forzosamente
Casas destruidas después de ser alcanzadas por un ataque aéreo israelí.
Majdi Fathi/NurPhoto/AFP

