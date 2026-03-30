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Se conoce video de momento del tiroteo en colegio donde murió menor de 13 años

Un alumno de 15 años ingresó a su escuela con una escopeta y abrió fuego acabando con la vida de uno de sus compañeros y dejando otros ocho menores heridos. Esto se sabe del atentado.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Se conoce video de momento del tiroteo en colegio donde murió menor de 13 años
Se conoce video de momento del tiroteo en colegio donde murió menor de 13 años -
Redes sociales - Getty Images

Un estudiante de 13 años murió y al menos otros ocho resultaron heridos en un tiroteo este lunes, 30 de marzo de 2026, cuando un alumno de 15 años abrió fuego en una escuela en Argentina, informaron autoridades. El "grave episodio" que conmociona a un país desacostumbrado a los tiroteos escolares ocurrió en la escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, detalló el gobierno de la provincia de Santa Fe (centro).

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Video del atentado donde murió menor de 13 años y otros ocho resultaron heridos

El agresor fue detenido, confirmó a la AFP una fuente del ministerio de Seguridad provincial. "Subí y cuando iba justo a bajar vieron unos alumnos que un chico salió del baño con un arma y empezaron a gritar. Y empezó a disparar por disparar al aire y todos salimos corriendo", dijo una alumna de la escuela, identificada como Priscila, en una entrevista a la emisora local Radio Con Vos.

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En redes sociales se conocieron imágenes del momento en que el joven de 15 años abre fuego dentro de la institución educativa. Seis alumnos fueron atendidos en el hospital local con heridas superficiales causadas cuando escapaban de la escena y se encuentran fuera de peligro, detalló el texto. Otros dos estudiantes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela; uno de ellos inicialmente grave pero estable. Las identidades del agresor y las víctimas aún no se dieron a conocer oficialmente.

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El tiroteo ocurrió cuando los alumnos esperaban para izar la bandera como cada día antes de iniciar las clases en el colegio en esa pequeña localidad de unos 16.000 habitates. El arma que usó el agresor "presuntamente es una escopeta", dijo al canal TN el secretario de gobierno de San Cristóbal, Ramiro Muñoz. Las clases fueron suspendidas y los alumnos enviados a sus hogares.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

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