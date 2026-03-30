Joven de 15 años ingresó con una escopeta a su colegio y mató a un compañero de 13: hay ocho heridos

La mañana del lunes 30 de marzo de 2026 quedó marcada por un hecho extremo de violencia escolar en la provincia de Santa Fe, Argentina. Un alumno de 15 años ingresó armado a una escuela secundaria de la ciudad de San Cristóbal y mató a un compañero de 13 años durante el inicio de la jornada, informaron medios locales como TN y La Nación.

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Ataque armado en colegio: hay al menos dos heridos

Además de la víctima fatal, al menos otros ocho alumnos resultaron heridos por perdigones de una escopeta calibre 12/70, y fueron trasladados de urgencia a centros de salud. Uno de ellos fue derivado en código rojo a la ciudad de Rafaela debido a sus graves lesiones en el rostro y cuello, mientras que otro presentó lesiones de menor gravedad, con impactos en un brazo y en el tórax. Con el correr de las horas, las autoridades locales informaron que ambos se encuentran fuera de peligro, aunque permanecen bajo observación médica.

Según La Nación, la situación dentro del establecimiento fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que logró reducir al atacante y quitarle el arma, evitando que continuara el ataque. Minutos después, el adolescente fue detenido por la Policía de Santa Fe y quedó a disposición de la Justicia provincial. La Fiscalía inició una investigación para determinar cómo el arma fue introducida en la escuela y qué circunstancias rodearon el hecho.



#LOÚLTIMO | Hay conmoción en Santa Fe, Argentina, por un tiroteo registrado en un colegio. Un estudiante murió.



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"Subí y cuando iba justo a bajar vieron unos alumnos que un chico salió del baño con un arma y empezaron a gritar. Y empezó a disparar por disparar al aire y todos salimos corriendo", dijo una alumna de la escuela, identificada como Priscila, en una entrevista a la emisora local Radio Con Vos.

Tras el ataque, la escuela fue evacuada de inmediato y la zona quedó acordonada. Padres y familiares se acercaron al lugar en medio de escenas de angustia y descontrol, mientras equipos de emergencia brindaban asistencia psicológica a los estudiantes que presenciaron el episodio. El municipio de San Cristóbal decretó asueto escolar y duelo institucional, y se suspendieron las actividades educativas en todos los niveles de la institución por el resto de la semana.

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El secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, señaló en Todo Noticias que el agresor era alumno regular del establecimiento y que, según los testimonios recogidos entre docentes y directivos, no había antecedentes de conductas violentas.

Desde el Gobierno provincial, el gobernador Maximiliano Pullaro suspendió su agenda y envió ministros y equipos interdisciplinarios a San Cristóbal para acompañar a las familias y coordinar acciones de contención. En declaraciones públicas, el mandatario sostuvo que se trata de un hecho muy doloroso y remarcó la necesidad de reforzar los dispositivos de acompañamiento psicológico en las escuelas.

Mientras la causa judicial avanza bajo reserva, la identidad del agresor y de la víctima se mantiene protegida por tratarse de menores de edad. La investigación busca reconstruir la secuencia previa al ataque, el origen del arma y las posibles señales que pudieron haber pasado inadvertidas. En paralelo, la comunidad educativa de San Cristóbal enfrenta horas de profundo dolor y reflexión, con una escuela cerrada por duelo y una ciudad conmocionada por una tragedia que ocurrió en segundos, pero que deja consecuencias duraderas.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL