Esposo de Carolina Flores reveló dónde estaba cuando su mamá atacó a la modelo

El mundo está conmocionado ante el cruel asesinato de Carolina Flores el pasado 15 de abril en Polanco, Ciudad de México. La modelo mexicana de 27 años recibió varios disparos en su propia casa, cuando se encontraba a solas con Érika María Herrera, su suegra, quien ahora está prófuga de la justicia.

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Un video grabado por una cámara de monitoreo de bebés ubicada en la casa de la modelo y su esposo fue la evidencia clave para que las autoridades mexicanas emitieran una orden de captura contra la suegra, pues queda claro en la grabación que la mujer de 63 años fue la que disparó, acabando con la vida de Flores.

Luego de las detonaciones, Alejandro Sánchez, esposo de Carolina Flores, entra al apartamento con su bebé de ocho meses en brazos e increpa a su madre por lo ocurrido. A pesar de los reclamos del hombre, ella tan solo le dice: "Me hizo enojar, tiene toda la culpa. Yo soy tu familia, tú eras mío y ella te robó".



Al día siguiente, Sánchez acudió al Ministerio Público para denunciar que su madre había asesinado a su esposa. A pesar de que hizo la denuncia, las autoridades se cuestionan si la tardanza de 24 horas fue realmente un beneficio para que su madre lograra escapar, pues algunos familiares de Carolina Flores aseguran que no creen en la inocencia del hombre.



¿Qué dijo Alejandro Sánchez sobre las sospechas en su contra?

Finalmente se conoció el testimonio que el esposo de Carolina Flores dio a las autoridades al denunciar su asesinato y, por ende, con el que respondió ante las sospechas en su contra por el crimen. El hombre, que se casó con la modelo en 2024, explicó a los investigadores el motivo por el que no se encontraba junto a las dos mujeres en ese momento.



La duda surge, además, porque el periodista Carlos Jiménez -quien reveló el video- y amigos de la modelo mexicana, revelaron que la relación entre Flores y su suegra no era nada positiva. De hecho, se ha dicho que la pareja de esposos recientemente se había mudado de Ensenada a Polanco, precisamente para alejarse de la mujer.

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El mismo Carlos Jiménez reveló en sus redes sociales lo que narró Sánchez a las autoridades. "Según él, salió por la mañana a pasear a su bebé, ya que quería llevarlo a pasear por las calles de Polanco. Cuando regresó, dice él, estaba su mamá en la parte baja de la casa. Dice que su mamá le pidió que la dejara a solas con Carolina, que quería platicar con ella, hablar sobre los problemas que tenían y que las dejara un momento a solas".

Sánchez obedeció a su mamá y la dejó a solas en el segundo piso del apartamento con Carolina Flores. Él se quedó abajo con su bebé de ocho meses. "Escuché un sonido muy fuerte, como un cohete", narró sobre el momento en que escuchó los disparos y, según él, subió rápidamente a verificar qué había pasado y ahí encontró a su madre cerca del cuerpo sin vida de su esposa.

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Por ahora, las autoridades no han revelado cómo está vinculado Alejandro Sánchez a la investigación del caso, si como testigo o como sospechosos. Lo que él ha explicado a la familia de Flores es que tardó un día en hacer la denuncia por proteger a su bebé, grabando videos sobre cómo cuidarla, en caso de que él también faltara por ser detenido.

Érika María Herrera se encuentra prófuga de la justicia y tiene una orden de aprehensión de las autoridades mexicanas, quienes también solicitaron la ayuda internacional de Interpol con una ficha roja contra la mujer para la búsqueda de la misma en más de 190 países.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co