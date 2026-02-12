Diosdado Cabello habla sobre propuesta que le hizo Gustavo Petro a Donald Trump: "Gente muy rara"

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, se refirió este miércoles a una de las propuestas que el presidente colombiano, Gustavo Petro, le planteó a Donald Trump en Washington durante su encuentro en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero. Sus declaraciones se emitieron durante su programa, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en el que el líder chavista lee comentarios de redes sociales o reportes de prensa y los responde en presencia de sus seguidores.

"El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso en Washington a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que el ejército de su país y el de Venezuela enfrenten juntos a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas", leyó Cabello -según dijo, de un reporte de prensa de la agencia Efe- durante el programa. Y, acto seguido, comentó: "Yo no tengo buena memoria, pero esta propuesta se la hizo el presidente Nicolás Maduro a Petro hace como un año exactamente. Un año. Y nunca dio respuesta. Y ahora se va para Estados Unidos a decir que eso es idea de él. La gente es rara en este mundo. Gente muy rara en este mundo. Muy rara".



Cabello agregó que "esa fue la propuesta que le hizo el presidente (Maduro) de hacer una zona binacional de paz". Y agregó: "Nosotros (Venezuela) enviamos cinco mil soldados para toda la frontera hasta Táchira, incluida la región del Tibú. Ellos (Colombia) enviaron 40. Pero ahora se le ocurrió (a Petro) esa brillantísima idea".



Luego de la reunión con Trump en Estados Unidos, Petro dio detalles a la prensa sobre su propuesta y señaló que es necesario el trabajo conjunto de los ejércitos de ambos países para que quienes están "arrodillados al narcotráfico" sean derrotados. "Hay que colocar el Ejército de Venezuela con el colombiano, una operación común, de tal manera que quienes (están) arrodillados al narcotráfico (y) no saben que esa época pasó, que se inicia una nueva era, y se quedaron en un inmediato pasado de codicia, sean derrotados", explicó el mandatario colombiano, quien también dijo que la idea es que ambos países persigan a los líderes de la guerrilla del Eln que están en Venezuela y "a los que más mal hacen como violentos a Colombia".

Cabe mencionar que, tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas, el Gobierno colombiano ordenó reforzar los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela para garantizar la seguridad, especialmente en el Catatumbo, uno de los mayores fortines del Eln. En la zona también operan el Frente 33 de las disidencias de las extintas Farc, que lleva más de un año enfrentado al Eln por el control territorial del Catatumbo, y otros grupos narcotraficantes. El Eln es el segundo mayor grupo armado de Colombia, después de la banda criminal Clan del Golfo, según el informe oficial 'Apreciación de las capacidades críticas de la amenaza (Accam)' del Gobierno.

Por lo pronto, Petro no se ha referido a las nuevas declaraciones de Cabello.

El presidente colombiano manifestó en Estados Unidos que tras la detención de Maduro, "Venezuela se merece el futuro" y que "el pasado se evaluará, pero el presente y el futuro es fundamental". Por otra parte, aseguró que Trump le preguntó que si se había asustado por la operación en la que fue detenido Maduro y que cuál era su opinión de ella. "Yo le dije que estaba acostumbrado a la guerra. No profundizamos más en el tema, pero me preguntó por (la presidenta encargada de Venezuela) Delcy (Rodríguez) y le dije la verdad: yo estaba hablando con la oposición y las fuerzas (chavistas)", expresó el jefe de Estado colombiano.

Esa fue la primera reunión entre Trump y Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo. En el centro estaba el asunto del narcotráfico, ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras este defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE