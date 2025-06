El 'Modo IA' de Google: un cambio en la dinámica de Internet como la conocemos

La forma en la que usamos el Internet puede cambiar drásticamente. Google ha encendido el debate sobre el futuro de internet con el lanzamiento de su nueva herramienta de inteligencia artificial: el ModoIA, una función que promete transformar radicalmente la experiencia de búsqueda online.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Mientras la empresa lo celebra como una “reinvención total”, críticos advierten que este avance podría desmantelar el ecosistema digital que ha sustentado la web abierta durante más de tres décadas.

El anuncio se hizo el pasado 20 de mayo durante la conferencia anual de desarrolladores de Google en California. Sundar Pichai, CEO de la compañía, presentó la herramienta como una evolución del sistema actual de Resúmenes IA, que ofrece respuestas generadas por inteligencia artificial al principio de los resultados de búsqueda. Pero el Modo IA va más allá: elimina los tradicionales enlaces y reemplaza los resultados con respuestas personalizadas generadas por un chatbot.

Publicidad

“Este es el futuro del buscador de Google”, sentenció Liz Reid, directora de Google Search.

El posible fin de las páginas web

En la actualidad, el 60% de las búsquedas en Google terminan sin que los usuarios hagan clic en ningún enlace. Con el Modo IA, esa cifra podría aumentar aún más. Al ofrecer respuestas completas y directas, el sistema reduce la necesidad de visitar los sitios web originales, lo cual plantea una amenaza existencial para medios, creadores y negocios digitales que dependen del tráfico web para generar ingresos.

Publicidad

“Estimo que la cantidad de clics que irán del Modo IA a la web será aproximadamente la mitad”, explica Barry Adams, fundador de la firma de SEO Polemic Digital. “Para muchos sitios, eso significa la diferencia entre mantenerse a flote o desaparecer”.

Según la firma BrightEdge, desde la llegada de los Resúmenes IA, las impresiones han aumentado un 49%, pero los clics han caído un 30%. Es decir, los sitios aparecen más, pero los usuarios simplemente no entran.

El nuevo paradigma que se avecina ha sido bautizado por algunos como la web de máquinas: una internet donde los contenidos ya no se crean para humanos, sino para alimentar a modelos de inteligencia artificial.

Demis Hassabis, director de Google DeepMind, sostiene que muchos creadores “querrán alimentar directamente su contenido a la IA”. Algunos incluso podrían dejar de publicar en sitios web para enfocarse en audiencias artificiales.

Publicidad

Matthew Prince, CEO de Cloudflare, empresa que brinda servicios a una quinta parte de los sitios web, advierte: “Los robots no hacen clic en anuncios. Si la IA es la nueva audiencia, ¿quién paga por el contenido?”.

Hasta ahora, solo medios de gran escala, como The New York Times o Reddit, han logrado firmar acuerdos lucrativos de licenciamiento de datos con gigantes tecnológicos. Pero la mayoría de los creadores no cuenta con esas posibilidades.

Publicidad

“Esto va a destruir la web abierta tal como la conocemos”, asegura Gisele Navarro, directora de contenidos del sitio HouseFresh. “Probablemente ya lo ha hecho”.

Pese a las críticas, Google

defiende su posición. En entrevistas para la BBC, un portavoz aseguró que el Modo IA es una herramienta diseñada para expandir la capacidad de búsqueda, no para reemplazar la web. “Seguimos enviando miles de millones de clics a sitios todos los días. La conexión con la web es una prioridad”.

Nick Fox, vicepresidente senior de Google, agrega que el contenido en la web ha crecido un 45% en los últimos dos años. “La web está prosperando”, dice.

Pese a estas afirmaciones, varios medios, agrupados en organizaciones como News/Media Alliance, acusan a Google de apropiarse del trabajo ajeno. “Esto es la definición de robo”, dijo Danielle Coffey, presidenta de la alianza. “Están ganando dinero con nuestro contenido y nosotros no recibimos nada”.

Publicidad

Para algunos expertos, el daño ya está hecho. Tom Critchlow, de la firma Raptive, cree que el modelo de pagos por licencias no es escalable para sostener a todos los creadores. Otros, como la pionera informática Dame Wendy Hall, lo ven como una evolución inevitable. “La IA va a cambiar toda la dinámica. La web sigue abierta. Pero para muchos, será demasiado tarde”.

Mientras tanto, los usuarios ya están cambiando sus hábitos. Según una encuesta reciente, el 72% de los estadounidenses usa herramientas de IA como ChatGPT, Meta AI o Copilot para buscar información, reduciendo aún más la dependencia de los motores de búsqueda tradicionales.

Publicidad

Y aunque Google anticipa una mejora en la precisión de sus respuestas, los errores cometidos por la IA, como recomendar comer piedras o agregar pegamento a una pizza, siguen presentes en la memoria colectiva.

ÚLTIMAS NOTICIAS

NOTICIAS CARACOL