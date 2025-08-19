Reportó la desaparición de su esposo y encontró el cuerpo días después en el jardín de su casa

Amy Parry vivió las 48 horas más angustiantes de su vida al desconocer el paradero de su esposo y no tener ninguna pista de lo que le había sucedido. Alertó a las autoridades, quienes iniciaron una exhaustiva búsqueda en su ciudad, pero finalmente descubrió que su esposo siempre había estado en casa. Lamentablemente, lo encontró sin vida.

Era un día normal para la familia Parry, en Seasalter, Inglaterra, Amy y su esposo Ed tenían una hermosa casa y dos hijos. Como tradicionalmente lo hacían, ella llevó a su hijo mayor a Ashford, un trayecto de poco más de una hora ida y regreso; mientras que Ed estaba encargado de llevar al menor a Canterbury, un viaje de media hora ida y vuelta.

Sin embargo, cuando Amy regresó a casa le sorprendió encontrar a su hijo menor en casa, completamente solo. Empezó a llamar a Ed, pero su celular no funcionaba. El carro de su esposo, sus llaves y billetera también estaban en la casa, pero no había rastro de su paradero.



¿Qué le pasó al esposo de la mujer?

Ed Parry, de 54 años, era reconocido en su comunidad por mantener un próspero negocio de plomería y jardinería. Ese día, antes de salir con su hijo, el hombre tenía programados algunos trabajos de plomería en las casas de los vecinos, con los que cumplió como siempre y después desapareció.

Luego de cuatro horas de búsqueda, Amy Parry decidió alertar a las autoridades, quienes llegaron a la casa para realizar una investigación preliminar y registraron la propiedad, sin obtener ningún rastro del hombre. Los vecinos confirmaron haber visto a Ed trabajando en sus casas, pero desconocían su paradero.

Así pasaron 48 horas, en las que también se investigaron los registros financieros y las imágenes de CCTV, pero nada daba pistas de la ubicación de Ed. Finalmente, dos días más tarde Amy descubrió el cuerpo sin vida de su esposo en su propia casa. Lo hizo gracias a su perro, quien constantemente señalaba a la parte de atrás del cobertizo, en el jardín de la vivienda familiar.

La esposa llamó inmediatamente a las autoridades y reconoció el cuerpo de su esposo, el cual tenía una herida en la muñeca izquierda. Tras realizar las investigaciones obligatorias, se determinó que Ed murió a causa de un trágico accidente mientras trabajaba en su jardín.

"El jardín estaba ordenado y había evidencia de que se habían completado trabajos de jardinería. En la misma zona había una motosierra de mano, en la que se podía observar que había manchas de sangre", señaló un agente que atendió el caso.

Las investigaciones también intentaron establecer si, tal vez, Ed se había autolesionado a propósito, pero nada apuntaba a que el hombre quisiera atentar contra su vida. "Tenía un negocio propio y próspero, sin deudas y con las finanzas en orden. No había tenido antecedentes de autolesiones ni intentos de suicidio".

Los agentes concluyeron que "la jardinería era una actividad normal para Ed", pero esto no evitó que ese día, en medio de unos trabajos en el jardín de su casa, se lastimara la muñeca izquierda gravemente. Se cree que el hombre perdió mucha sangre y cayó detrás del cobertizo de su jardín, sin oportunidad de pedir ayuda.

Finalmente, las autoridades establecieron que Ed tuvo una muerte accidental. Al cerrar el caso, el forense señaló que "espero que el registro y la grabación de la investigación ayuden a explicar las cosas a los hijos de Ed en el futuro".

