Primeras palabras de presentadora sancionada por atribuirse obras de arte que no eran suyas

A mediados del mes de julio, un escándalo internacional sacudió la prensa y el mundo del arte. Maha al Sagheer, famosa presentadora de televisión egipcia, fue sancionada luego de descubrirse que las obras de arte que había presentado como propias en un programa de televisión realmente pertenecían a artistas de otros países. Tras recibir una dura sanción, la mujer se pronunció.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El caso tomó gran revuelo a nivel internacional porque no solo involucró a Maha al Sagheer, estrella de la televisión egipcia; sino también a varios artistas europeos que reclamaron su autoría en las obras presentadas por la mujer y también al famoso actor egipcio Ahmed al Saqa, quien fue esposo de la presentadora durante 26 años y con quien se divorció meses antes del escándalo.



¿Qué dijo la mujer tras ser descubierta?

Aunque la presentadora recibió una sanción por parte del Consejo Supremo para Organización de Medios en Egipto de no aparecer en medios de comunicación durante seis meses, la mujer utilizó sus redes sociales para pedir perdón públicamente por lo sucedido.

"He pasado por momentos difíciles durante este período de mi vida. Ha sido una época muy difícil. Sin embargo, eso no me da derecho a hacer lo que he hecho. Estoy profundamente arrepentida y muy consternada por lo que he hecho", escribió la presentadora Maha al Sagheer en su cuenta de Facebook.

Publicidad

Esta publicación la hizo después de ser descubierta por los artistas autores de las obras que ella presentó muy tranquila en un programa de televisión egipcio, asegurando que eran suyas. Una de las primeras artistas en descubrir el engaño fue la danesa Lisa Lach-Nielsen, quien denunció públicamente a la egipcia de robar su obra de arte llamada 'Made Myself Some Wings', creada en 2019.

"Copiar el trabajo de otras personas es una cosa, pero tomar una foto de la pintura real, que alguien más hizo, y tomar propiedad pública de ella... eso es nuevo para mí. No sólo es una violación a la ley sino también a la persona que puso su alma y tiempo en la obra. Vivir como artista no siempre es fácil, y necesitamos Internet para mostrar nuestro trabajo… nadie debería aprovecharse de eso", escribió Lach-Nielsen.

Publicidad

De la misma forma se pronunció la artista finlandesa Caroline Wendelin, quien también denunció a Maha al Sagheer de haber presentado su pintura 'Becoming the Garden' como propia en el espacio televisivo. "No soy rica. No soy famosa. Trabajo hasta quedarme exhausta, mientras crío a mis tres hijos pequeños y me entrego por completo a mi arte. Imagínense lo que se siente ver a una influencer adinerada robar mi arte, reclamarlo como suyo y presentarlo en televisión nacional como si hubiera salido de sus manos".

El artista francés residente en Dubái, Seaty, también señaló a la egipcia de robar "descaradamente" sus obras 'Dwarka', 'Kigaki' y 'Bushido' y mostrarlas en televisión utilizando fotos de su propio taller posteadas en su cuenta de Instagram. "Después de todos estos años de esfuerzo, fracaso, investigación y energía creativa… que me roben mi arte así, a plena luz del día, con tanta desfachatez y sin remordimientos, es simplemente inaceptable".

En su disculpa pública, la presentadora egipcia indicó que había cometido "gran error hacia la artista danesa Lisa, hacia los artistas y, más importante, hacia mí misma". Mientras que también tuvo que disculparse El-Shazly, presentador del programa en el que Maha al Sagheer presentó sus supuestas obras.

Mientras transcurren los seis meses de la sanción, Maha al Sagheer ha compartido poco de su estilo de vida en redes sociales. Se interpreta que ha estado pasando por momentos difíciles tras su divorcio y ahora tras quedarse sin la oportunidad de ejercer su trabajo como presentadora. En su más reciente publicación en Facebook escribió: "Oh Dios, concédeme un sustento lícito, bueno y bendito, y provee para mí de donde no lo espero, y ábreme todas las puertas de la bondad, y bendíceme en lo que me has dado".

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL