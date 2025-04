El video inédito del papa Francisco a los jóvenes: ¿Qué dijo?

Un video inédito del papa Francisco, fallecido el lunes a los 88 años, fue revelado este domingo por el Vaticano. La ciudad estado ubicada dentro de Roma, Italia, y la sede central de la Iglesia Católica Romana, se prepara para dar inicio al cónclave. El cardenal Kevin Farrell, en su función de camarlengo, anunció que el cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco comenzará el lunes 5 de mayo en la Capilla Sixtina del Vaticano.

Por ahora, los fieles de esta religión continúan lamentando la muerte de Francisco. El video que compartió hoy el Vaticano fue grabado en febrero, pero no había sido publicado. En el corto video, el pontífice envía un mensaje a los jóvenes: “Niños y niñas, una cosa muy importante en la vida es escuchar, aprender y escuchar. Cuando una persona habla hay que esperar a que acabe para entenderla bien y luego, si me apetece, digo algo, pero es importante escuchar, observar. Miren a la gente", dice el argentino en italiano.

"Muchas veces no escuchan, en la mitad de la explicación responden y esto no ayuda a la paz. Escuchen, escuchen mucho, y no se olviden de los abuelos, los abuelos nos enseñan mucho. Rezo por ustedes, recen por mí” finaliza diciendo el papa Francisco.

De acuerdo con el medio Vatican News, esta fue la invitación del papa a los jóvenes en un vídeo grabado el 8 de enero en su smartphone por un huésped de la Casa Santa Marta. El mensaje iba dirigido a los jóvenes que participan en los Talleres de la Escucha, una iniciativa concebida por Luca Drusian que involucra a jóvenes y adultos en diferentes temas, permitiendo a muchos experimentar la belleza de ser escuchados, de escucharse y de escuchar.

El papa Francisco fue enterrado este sábado en la basílica de Santa María la Mayor de Roma tras un multitudinario adiós al pontífice argentino, quien será recordado por poner a los desfavorecidos en el corazón de la Iglesia católica. El sepelio pone fin a 12 años de un pontificado marcado por la defensa de los migrantes, el medio ambiente y la justicia social.

Su féretro recorrió las calles de Roma a bordo del papamóvil , pasando frente a lugares emblemáticos como el Coliseo. Unas 400.000 personas siguieron la jornada de despedida en las calles de la capital italiana y en la plaza de San Pedro del Vaticano y sus alrededores, donde tuvo lugar la misa funeral.

En total 135 cardenales, con una media de 70 años y nombrados en su mayoría por el papa Francisco, se reunirán en cónclave para elegir al próximo pontífice. La representación europea aún domina, pero menos que en la última elección. Conozca quiénes son los más sonados para suceder al argentino .

La sepultura del 266º sumo pontífice es un reflejo de la imagen de sencillez que quiso dar en vida. Está situada en un lateral en la basílica de Santa María la Mayor de Roma, templo del siglo V, en un antiguo armario para candelabros, entre dos confesionarios. "Franciscus", su nombre de papa en latín, es la única inscripción en la lápida de mármol, procedente de la región italiana de sus abuelos. Una copia de la cruz del "buen pastor", que siempre lucía en el pecho, completa el conjunto.

Francisco escogió este lugar por su cercanía a la imagen de la virgen 'Salus Populi Romani', a la que rezaba antes y después de cada viaje. Fue el primer papa en ser inhumado fuera del Vaticano desde León XIII en 1903. "Estaba tan devotamente unido [a la Virgen] que eligió reposar en la basílica de Santa María la Mayor", destacó este domingo el cardenal Pietro Parolin, exsecretario de Estado vaticano, durante una misa por el papa en el Vaticano.