En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TERREMOTOS EN VENEZUELA
SELECCIÓN COLOMBIA
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
CLAN DEL GOLFO
MUNDIAL 2026

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Emotivo rescate de un bebé tras permanecer horas bajo escombros: así fue el reencuentro con su padre

Emotivo rescate de un bebé tras permanecer horas bajo escombros: así fue el reencuentro con su padre

Los organismos de rescate protagonizaron un emotivo operativo en La Guaira al sacar con vida a un bebé recién nacido que permaneció más de 30 horas bajo los escombros de un edificio. La mamá también fue rescatada con vida.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 28 de jun, 2026
Comparta en:
Rescatan bebé
El menor tiene apenas días de nacido -
Captura de pantalla

Un bebé recién nacido fue rescatado con vida tras permanecer más de 30 horas atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, donde también sobrevivió su madre. El emotivo momento en el que el menor fue entregado a los brazos de su padre quedó registrado en video y se ha convertido en uno de los símbolos de esperanza en medio de la tragedia.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a los rescatistas retirando al menor del lugar para pasarlo de mano en mano hasta entregárselo a Gerson Trujillo, su padre. Rodeado por aplausos y visiblemente conmovido, el hombre recibió a su hijo después de largas horas de incertidumbre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Poco tiempo después, la madre del bebé también fue rescatada con vida de entre los escombros, según informó la agencia de noticias AFP.

Últimas Noticias

Luis Díaz golazo.
MUNDO

Luis Díaz y Richard Ríos envían mensaje a Venezuela tras la tragedia por los terremotos

Once personas murieron tras caída de un avión en Francia: esto es lo que se sabe
MUNDO

Once personas murieron tras caída de un avión en Francia: esto es lo que se sabe

Tras el reencuentro con su familia, Gerson Trujillo relató en una entrevista con NTN24 los angustiosos momentos que vivió desde que ocurrieron los terremotos.

Recordó que todo comenzó con un movimiento de tierra que describió como "de una manera que no se la puedo explicar, estrepitosa, demasiado fuerte". Luego del colapso, aseguró que "la onda expansiva del polvo... no me dejaba respirar" y, cuando logró recuperar la visibilidad, observó que "todos los edificios que estaban alrededor se derrumbaron".

Frente al panorama de destrucción, Trujillo reconoció que las posibilidades de encontrar con vida a su esposa y a su hijo parecían mínimas. La desesperación fue tal que, en medio de la incertidumbre, aseguró que si no lograban encontrarlos con vida, al menos esperaban recuperar sus cuerpos.

Publicidad

"Queríamos al menos rescatar su cadáver", expresó durante la entrevista. Antes de la llegada de los organismos especializados, familiares y amigos iniciaron la búsqueda por sus propios medios.

"Nosotros no teníamos ningún tipo de herramienta ni de indumentaria ni de nada, solamente teníamos las manos", recordó. Horas después, Protección Civil llegó al sitio y logró concretar el rescate del bebé y de su madre.

Publicidad

Uno de los aspectos que más sorprendió a la familia fue el estado de salud del recién nacido. De acuerdo con Gerson Trujillo, el pequeño permaneció casi 2 días bajo varios metros de escombros sin recibir alimento. Durante ese tiempo estuvo sobre el pecho de su madre, Dayana, quien no podía moverse porque tenía una piedra y un mueble de madera encima, lo que además le impedía amamantarlo.

Tras ser trasladado al hospital, el menor fue sometido a rayos X y diferentes exámenes médicos. "Mi hijo llega al hospital... le hicieron todos los exámenes y no tenía absolutamente nada, no tenía moretones, no tenía la cabeza partida", aseguró.

Para Trujillo, el hecho de que tanto su esposa como su hijo sobrevivieran sin lesiones graves constituye "un milagro perfecto", considerando que ambos permanecieron atrapados bajo una enorme cantidad de escombros.

Al recordar el momento en que recibió a su hijo envuelto en una manta rosada, resumió la emoción con una frase "Cuando los de Protección Civil sacan al bebé y comienzan a pasarlo y me lo pasan a mí, yo siento que nací de nuevo", expresó.

Publicidad

Al finalizar su testimonio, el padre envió un mensaje dirigido a quienes atraviesan situaciones similares. "Hay que tener esperanza hasta el final", afirmó, antes de insistir en que las personas "nunca dejen de creer", convencido de que la historia de su familia representa un verdadero milagro en medio de una de las tragedias más dolorosas que ha vivido Venezuela.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Venezuela

Crisis en Venezuela

Noticias de Venezuela

Publicidad

Publicidad

Publicidad