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Noticias Caracol  / MUNDO  / Empresario colombiano, condenado en EE. UU. por estafar a más de 100 personas

Empresario colombiano, condenado en EE. UU. por estafar a más de 100 personas

Actualización Julio 5 de 2026: La persona condenada a cuatro años y tres meses de prisión en esta publicación fue Juan Guillermo Arcila. Carlos Elías Mahecha Díaz fue declarado no culpable de los diez cargos formulados en su contra. El 22 de noviembre de 2024, la Corte Federal del Distrito Sur de Florida expidió el Judgment of Acquittal dentro del caso No. 19-20738-CR-BLOOM/MARRA

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de oct, 2026
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El empresario colombiano Juan Guillermo Arcila, promotor de proyectos inmobiliarios en Florida, EE. UU., fue condenado a 4 años y 3 meses de prisión tras aceptar cargos por malversación de fondos.

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Tras una audiencia virtual ante una corte de Florida, que duró más de 5 horas, Arcila fue sentenciado por cuenta del descalabro financiero del proyecto Quarzo Bal Harbour, de Miami, en el que, desde 2007, más de 100 personas, la mayoría colombianas, invirtieron.

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La justicia estadounidense determinó que Arcila, aun sabiendo que el proyecto era inviable, lo transformó y siguió captando dinero de inversionistas hasta el año 2016.

María Fernanda Guerra, que invirtió hace 10 años en uno de los proyectos, dice que aunque se hizo justicia “merecía mucho más que 51 meses de cárcel”, porque “cuando una persona pasa por encima de los derechos de otra, la roba, le destruye sus sueños, sus esperanzas, su vida, está cometiendo un crimen”.

Durante la audiencia, el colombiano, con la voz quebrada, les pidió perdón a sus víctimas.

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Sin embargo, la inversionista estafada enfatizó que no creía en ese perdón, ya que “cuando yo llamaba a Juan Arcila atacada llorando, suplicándole que me ayudara, Juan Arcila no se conmovió y me decía que no, que estaban haciendo grandes esfuerzos, que estaban haciendo todo lo posible, mientras al mismo tiempo estaban haciendo transferencias de 100 mil, 300 mil dólares”.

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Debido a la pandemia de coronavirus, Arcila permanecerá en casa por cárcel por lo menos hasta enero.

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En 2020, Carlos Elías Mahecha Díaz estaba citado a comparecer ante la justicia de Florida. Posteriormente fue declarado no culpable de los diez cargos formulados en su contra y el 22 de noviembre de 2024 se expidió el Judgment of Acquittal dentro del caso No. 19-20738-CR-BLOOM/MARRA

Para el próximo 7 de octubre está pactada otra audiencia para definir si los inversionistas podrán, al fin, recibir algo del dinero que invirtieron.

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Otras noticias: Coronavirus mata a otros 362 colombianos: eran más los que no tenían comorbilidades.

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