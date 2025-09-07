¿En qué va el caso por feminicidio de Ana María Serrano? Mamá de la joven da nuevos detalles

Ana María Serrano fue asesinada en México el pasado 12 de septiembre de 2023 y el proceso aún está abierto tras dos años. La mamá de la joven de 18 años continúa exigiendo justicia e indicó por qué está segura de que fue el exnovio de la víctima, Allan Gil Romero, quien le quitó a la vida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En conversación con *Semana*, Ximena Céspedes comentó en qué va el proceso jurídico: “Desafortunadamente, llevamos cinco audiencias y no hemos podido llegar al juicio. Han dilatado con amparos, que son como tutelas, y con recursos judiciales”.

Sobre por qué está segura de que fue Gil Romero quien asesinó a su hija, Ximena dijo que “Ana María estaba sola en ese momento. Mi esposo y yo habíamos viajado con nuestra otra hija a nuestro aniversario. Tuvo a este novio durante año y medio. Para junio de ese año ya habían terminado. Ese domingo pasó algo extraño y es que alguien entró en la casa y le robó la computadora. El martes él entró en la tarde y la mató e intentó que todo pasara como si fuera un suicidio”.



"Él calculó que no estaríamos en México"

Las pruebas que señala Ximena para inculpar al exnovio de su hija son “cámaras, testigos, mensajes. Ana María le escribió a su mejor amigo mostrándole las amenazas. Para nosotros es claro que él calculó que no estaríamos en México. Yo siempre he dicho que Ana María, esa noche que nos llamó a las dos de la mañana sobre un teléfono que nunca apareció, nos llamó a decirnos que teníamos que encontrarla nosotros.”.



En cuanto a dicha llamada que Ximena cree que fue de su hija, dijo que “mi esposo contestó esa llamada cuando sonó el teléfono a las dos de la mañana. Había un mensaje de la señora que nos ayuda en la casa diciendo que Alan había ido y que lo había visto muy extraño”.

Publicidad

Después de eso, narró Ximena, ella le escribió a su hija preguntándole cómo estaba, a lo que ella respondió: “Espérame tantito, estaba jugando con el perro”. Según la mamá de Ana María Serrano, “tantito” era una palabra que su hija nunca usaba.

Minutos más tarde, entró otro mensaje al celular de Ximena desde el teléfono de Ana María que decía “Perdóname, mamá, solo despídeme de mi papá”. La mamá de la víctima está segura de que ese mensaje no fue escrito por la joven.

Publicidad

Ximena contó que llamó al vecino de Ana María, él le dijo que la joven estaba colgada y le pidió que llamara a la ambulancia porque, si estaba escribiendo un mensaje desde el celular, en tres minutos no iba a morir. “Una hora después me llamaron y me dijeron que estaba muerta”, dijo.

Finalmente, la mamá de Ana María señaló en *Semana* que lo que busca es justicia en este caso: “Esto no es un tema de venganza, es un tema simple y llanamente de responsabilidad de lo que él hizo y de la justicia”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias