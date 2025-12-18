Rusia lanza advertencia a Estados Unidos por tensión con Venezuela: "Consecuencias impredecibles"

Rusia instó este jueves al gobierno de Donald Trump no cometer un "error fatal" en la crisis con Venezuela y urgió moderación, tras advertir que se mantiene en "contacto constante" con su aliada Caracas. El presidente estadounidense ordenó esta semana un bloqueo de buques petroleros en Venezuela, en una nueva escalada entre Washington y el país suramericano gobernado por el izquierdista Nicolás Maduro. Venezuela aseguró el miércoles que sus exportaciones de crudo se mantienen "con normalidad", pese a la medida de Trump.

Maduro es cercano al Kremlin y visita Moscú regularmente. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo esperar que la Casa Blanca "no permita un error fatal y se abstenga de seguir avanzando a una situación que amenaza a todo el hemisferio occidental con consecuencias impredecibles". Urgió una "desescalada" y expresó su apoyo al gobierno de Maduro. El Kremlin aseguró estar en "contacto constante" con su "aliado y socio" Venezuela.

"Nosotros, desde luego, llamamos a todos los países de la región a mostrar moderación para evitar un desarrollo impredecible en esta situación", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.



No está claro cómo se dará el bloqueo con los buques de guerra estadounidenses en el Caribe.



Al anunciar el bloqueo, Trump afirmó que Venezuela estaba "completamente rodeada" por los buques estadounidenses, lo que generó temores de una intervención.

En el pasado, Rusia ha ayudado a apuntalar la economía venezolana. El presidente ruso, Vladimir Putin, reafirmó su apoyo a Maduro semanas atrás en una conversación telefónica. La llamada se produjo tras la captura el miércoles por parte de Estados Unidos de un petrolero frente a las costas de Venezuela, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe iniciado a fines de agosto con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico.

"Vladimir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro, dirigida a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa", informó el Kremlin. Según la presidencia rusa, ambos mandatarios confirmaron además su "compromiso mutuo" con la puesta en marcha de proyectos ruso-venezolanos, especialmente en los ámbitos económico, energético y comercial.

El gobierno de Maduro informó poco después que los mandatarios "reafirmaron el carácter estratégico, sólido y ascendente de las relaciones bilaterales", según un comunicado de la cancillería venezolana.

Putin dijo a Maduro que "los canales de comunicación directa entre ambas naciones se mantienen abiertos de manera permanente, y aseguró que Rusia continuará apoyando a Venezuela en su lucha por hacer valer su soberanía, el derecho internacional y la paz en toda América Latina", indicó el texto.

