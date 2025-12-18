Tamales con posible contaminación de bacteria que podría ser mortal: los retiran del mercado

Una nueva alerta sanitaria fue compartida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), entidad encargada de la vigilancia de ciertos productos en el país norteamericano. La alerta está relacionado con varios lotes de tamales que han sido retirados del mercado por la posible presencia de una bacteria.

La empresa Primavera Nueva Inc. efectuó el retiro voluntario del mercado ciertos lotes de sus tamales de 4 unidades e hizo la respectiva notificación a la FDA. Es importante resaltar, que de acuerdo con el fabricante de los tamales, "no se han reportado casos de enfermedad hasta la fecha". Según la alerta sanitaria, la bacteria que podría estar presente en los productos es la Listeria monocytogenes.



¿Qué se sabe de los tamales retirados del mercado y la bacteria que estaría presente?

Según la FDA, la Listeria monocytogenes es un microorganismo que puede causar infecciones graves. La entidad alertó que en ocasiones la bacteria puede ser mortal "en niños pequeños, personas mayores o frágiles, y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados".



En otra nota de la entidad sobre la bacteria se explica que se puede presentar una variedad de síntomas. "Existen dos formas de la enfermedad: la listeriosis gastrointestinal no invasiva, menos grave, y la listeriosis invasiva, más grave, que se produce cuando la Listeria se propaga más allá de los intestinos. En la listeriosis no invasiva, menos grave, pueden presentarse síntomas leves como fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos y diarrea, que suelen persistir de 1 a 3 días".

Por su parte, la forma invasiva es más grave y potencialmente mortal. "Los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, rigidez de nuca, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones. La listeriosis invasiva es un evento potencialmente mortal, especialmente para recién nacidos, adultos mayores de 65 años y personas con sistemas inmunitarios debilitados".

Los lotes de los tamales fueron distribuidos por Primavera Nueva Inc. en los estados de California y Nevada a tiendas minoristas. Se incluyen los siguientes tamales de 4 unidades, producidos entre el 10 de octubre de 2024 y el 10 de octubre de 2025:



Chile verde asado y queso Jack

Frijoles negros Bonanza y queso Jack

Calabaza butternut con chiles verdes asados y queso

Frijoles chipotle BBQ y queso cheddar blanco

Espinacas con champiñones y salsa con dos quesos

Chile verde asado

Frijoles negros Bonanza

Calabaza butternut con chiles verdes asados

Espinacas con champiñones y salsa

La FDA explicó que durante una inspección realizada el 10 de octubre de 2025 se determinó que los registros de producción anteriores no verificaban de forma consistente las temperaturas internas de cocción necesarias para controlar posibles riesgos biológicos, como la Listeria monocytogenes. "Primavera Nueva ha corregido el problema por completo: desde el 11 de octubre de 2025 se han implementado mejoras en el monitoreo y la verificación de la temperatura de cocción".

Recomendaciones para evitar enfermedades transmitidas por alimentos

La FDA indicó que entre más tiempo se almacenen en la nevera los alimentos refrigerados listos para el consumo contaminados con bacterias como la Listeria monocytogenes, mayor será la probabilidad de que se multiplique. "Para ralentizar o prevenir el crecimiento de L. monocytogenes, mantenga el refrigerador a 4 °C (40 °F) o menos, y el congelador a -18 °C (0 °F)", explicaron.

Además, indicaron una serie de recomendaciones de aseo y control para evitar la propagación de las enfermedades:



Limpie los derrames en el refrigerador inmediatamente.

Lave regularmente las paredes y los estantes interiores del refrigerador.

Lave las tablas de cortar, las encimeras y los utensilios que puedan haber estado en contacto con alimentos contaminados.

Lávese las manos con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos antes y después de manipular alimentos y después de cualquier proceso de limpieza y desinfección.

Las mujeres embarazadas, las personas mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados no deben consumir ciertos alimentos.

Las personas con mascotas deben tener especial cuidado para evitar la contaminación cruzada al preparar la comida de sus mascotas.

Asegúrese de recoger y lavar bien los platos de comida para mascotas en un fregadero designado, distinto del de preparación de alimentos.