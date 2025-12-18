Tras rescate en río Támesis, ¿qué viene para Zulma Guzmán, señalada por muerte de 2 niñas con talio?

En Londres, en el Reino Unido, fue capturada la empresaria Zulma Guzmán Castro, de 54 años dedad, la principal sospechosa del envenenamiento de dos niñas en Bogotá en abril con frambuesas contaminadas con talio. La mujer fue hallada y rescatada en aguas del río Támesis después de que las autoridades británicas emitieron una orden de arresto en su contra ella. Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres confirmó en un comunicado que sus efectivos atendieron una llamada de aviso de una mujer "en situación de peligro" cerca del Puente de Battersea, en el suroeste de la capital británica, sobre las 06:45 a.m. hora local del martes 16 de diciembre.

"La Unidad Policial Marítima de la Met recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 07:14 a.m. y fue trasladada al hospital, donde desde entonces se ha determinado que sus heridas no ponen en peligro su vida", añadieron las autoridades londinenses, que precisaron que "no harán comentarios" respecto de la identidad o la nacionalidad de la mujer.

En todo caso, las autoridades colombianas confirmaron que la mujer rescatada en el Támesis es Guzmán Castro, quien habría llegado al Reino Unido el 11 de noviembre pese a estar prófuga de la justicia y tener sobre ella una orden de búsqueda internacional -o 'Notificación Roja'- por parte de la Interpol emitida a principios de este mes. La versión de la Policía londinense apunta a un posible intento de suicidio.



¿Qué viene para Zulma Guzmán Castro?

Antes de ingresar al Reino Unido, de acuerdo con las investigaciones del CTI en Colombia, la empresaria señalada del doble homicidio hizo un desplazamiento por Argentina, Brasil y España. La búsqueda de la principal sospechosa de la muerte de las menores de 13 y 14 años con frambuesas contaminadas con talio -un tóxico metal incoloro- en abril en Bogotá se intensificó durante la primera semana de diciembre, cuando un juez de control de garantías emitió una orden de captura en su contra, luego de que la Fiscalía reveló pruebas que señalaron a Guzmán como la responsable de enviar los alimentos envenenados a la residencia de una de las menores ubicada en el barrio Rosales con la fachada de ser un regalo. El testimonio del domiciliario fue clave para vincularla en la investigacion.



Las autoridades colombianas habían pedido asistencia a la Policía británica para detener a Guzmán, quien niega su responsabilidad en el crimen. "Soy madre y eso debe ser un dolor insoportable. Entiendo que por eso quieran encontrar al culpable y utilicen todos los medios posibles para hacerlo, pero yo no soy ese culpable. La estrategia es claramente destruirme por completo antes de cualquier proceso legal (...) Destruir mi imagen y dar una versión que me destruiría sin ningún juicio, sin ninguna garantía de un juicio justo en este momento", afirmó la mujer durante una entrevista con el medio Focus Noticias, de Colombia.



Fue precisamente gracia a esa entrevista transmitida en video que se logró su captura, pues durante su declaración la empresaria bebió agua de una marca británica. Se trató, según fuentes allegadas al caso, de una botella de agua mineral Natural Buxton, un producto que se comercializa principalmente en el Reino Unido. "El tamaño de la botella que estaba bebiendo se vende en tiendas de la calle, lo que indicaría que Guzmán estaba en un apartamento o casa y no en un hotel", explicó una fuente a medios locales.

La pregunta ahora es qué viene para ella. Pues bien, el lunes de esta semana el Tribunal de Magistrados de Westminster, en el centro de Londres, emitió un aviso de arresto en contra de la empresaria. Se trata de un juzgado de primera instancia de Londres que maneja casos criminales, de extradición y antiterrorismo, por lo que Guzmás Castro se deberá enfrentar en los próximos días a un proceso de extradición a Colombia.

Por lo pronto, recibe asistencia médica. Lo que ya se conocoe es que una vez recupere su estado de salud, será puesta bajo custodia policial y comparecerá ante la justicia británica, puntualmente ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, para una audiencia de extradición o deportación a Colombia y así asistir a las audiencias de imputación y eventual solicitud de medida de aseguramiento en el país por el caso en la que es señalada como responsable.

Medios locales aseguran, entretanto, que la notificación roja de la Interpol para encontrarla parece haber sido retirada.

En Colombia, Medicina Legal determinó que el caso corresponde a un doble homicidio. "Las evidencias y los elementos materiales probatorios obtenidos por un equipo de fiscales y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, así como el dictamen emitido por el Institutito Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dan cuenta de que las víctimas consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con el metal. Este alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo, hecho que no era cierto", señaló la Fiscalía a inicios de diciembre en un comunicado.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL