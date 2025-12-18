En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Tras rescate en río Támesis, ¿qué viene para Zulma Guzmán, señalada por muerte de 2 niñas con talio?

Tras rescate en río Támesis, ¿qué viene para Zulma Guzmán, señalada por muerte de 2 niñas con talio?

La empresaria fue hallada en ese río ubicado en el Reino Unido después de que las autoridades británicas emitieron una orden de arresto en su contra esta semana. Le contamos lo que pasaría en adelante en este caso que ha conmocionado al país.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 18 de dic, 2025
Zulma Guzmán Castro.
