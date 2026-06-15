Enfermera que presenció la muerte de joven durante salto de 'bungee jumping' reveló detalles

Un nuevo testimonio salió a la luz tras la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que falleció luego de ser lanzada al vacío sin la cuerda de seguridad durante una actividad de salto extremo en Limeira, estado de São Paulo, Brasil.



Esta vez, quien relató los momentos posteriores al accidente fue una enfermera que se encontraba en el lugar y que, de hecho, estaba a punto de realizar el mismo salto cuando ocurrió la tragedia.

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El caso, que ha generado conmoción dentro y fuera de Brasil, ocurrió el pasado sábado en el conocido Puente Esqueleto, una estructura utilizada frecuentemente para actividades de aventura.

Un video difundido en redes sociales mostró el instante en que la joven fue impulsada desde la plataforma sin estar conectada al cable principal de seguridad, lo que provocó una caída de aproximadamente 40 metros.



¿Qué dijo la enfermera?

Ahora, el relato de Rayza Gabrieli Dias Delfino, una enfermera de 26 años que se encontraba entre los participantes de la jornada, aporta nuevos detalles sobre los desesperados intentos por salvar la vida de la víctima.



Según declaró ante la Policía Civil, ella sería la persona número 42 en realizar el salto ese día y se encontraba grabando el momento previo al lanzamiento de María Eduarda cuando ocurrió el accidente.



De acuerdo con el medio de Brasil G1,La profesional explicó que inicialmente no percibió ninguna irregularidad durante la preparación de la joven, ya que estaba concentrada en registrar las imágenes con su teléfono celular. Sin embargo, todo cambió segundos después de la caída.

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“No podía escuchar lo que decían porque estaba a punto de saltar. Solo la estaba mirando. Ni siquiera vi cómo colocaban los equipos. Cuando cayó, empecé a escuchar a todos gritar: ‘¡la cuerda, la cuerda!’”, relató en su declaración.

Al darse cuenta de la gravedad de la situación, la enfermera descendió rápidamente para auxiliar a la joven.

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De acuerdo con su testimonio, cuando llegó hasta donde se encontraba María Eduarda, la víctima aún presentaba signos vitales, aunque extremadamente débiles.

“Estaba dando ese suspiro previo a la muerte (...) La levanté, la revisé y tenía un pulso muy débil. Comencé la reanimación cardiopulmonar y se detuvo”, afirmó.

Rayza también señaló que la joven sí llevaba un arnés de seguridad colocado en la zona abdominal, pero que no estaba conectada al cable principal que debía sostenerla durante el salto.

La enfermera continuó realizando maniobras de reanimación hasta la llegada de los equipos de emergencia. Posteriormente, el personal médico intentó utilizar un desfibrilador, para lo cual fue necesario cortar parte del equipo que aún permanecía sujeto al cuerpo de la víctima. Sin embargo, los esfuerzos resultaron insuficientes.

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María Eduarda fue declarada muerta en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras la caída.

Las investigaciones preliminares apuntan a una presunta falla en los protocolos de seguridad. Según informó la Policía Civil, el cable principal que debía sujetar a la víctima fue olvidado y permaneció enredado en la estructura del puente.

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Las autoridades también informaron que seis personas fueron detenidas en el marco de la investigación. Entre ellas figuran tres instructores que estaban a cargo de la actividad al momento del accidente.

De acuerdo con los investigadores, los responsables no pudieron explicar cómo ocurrió el error ni quién debía verificar la correcta instalación del sistema de seguridad antes del salto.

Además del procedimiento penal, las autoridades analizan posibles responsabilidades relacionadas con el uso del Puente Esqueleto, una estructura que ha sido objeto de debates por cuestiones de seguridad y control de acceso.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co