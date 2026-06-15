Emotivo mensaje de Melanie Martinez, expareja de Oliver Tree, tras su muerte en accidente aéreo

La noticia de la muerte del cantante, compositor y productor estadounidense Oliver Tree ha provocado numerosas muestras de dolor entre seguidores, colegas y personas cercanas al artista. Entre ellas destacó el mensaje publicado por la cantante Melanie Martinez, expareja del músico, quien compartió unas emotivas palabras tras conocerse el fallecimiento del intérprete en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.



Oliver Tree, cuyo nombre completo era Oliver Tree Nickell, murió el 14 de junio de 2026 a los 32 años. El artista se encontraba entre las seis víctimas fatales de una colisión de helicópteros registrada en la ciudad brasileña. El accidente también cobró la vida de los pilotos Charles Marsillac y Alexandre Souza, del productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, conocido como Lucas Frota, del director de videoclips argentino Lucas Gignale y del creador de contenido Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi.

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Tras conocerse la tragedia, Melanie Martinez acudió a sus redes sociales para expresar públicamente su dolor por la pérdida de quien fue una persona importante en una etapa de su vida.

“He sido un absoluto desastre hoy. Es realmente difícil entender cómo alguien con quien alguna vez compartiste una etapa tan específica y formativa de tu vida puede, de repente, desaparecer”, escribió la cantante.



En su mensaje, Martinez recordó la dedicación artística de Oliver Tree y destacó algunas de las cualidades que, según ella, lo caracterizaban tanto dentro como fuera de los escenarios.



“Era tan dedicado a su arte, el cual yo admiraba y respetaba tan profundamente. Creo que todos los que lo conocieron recordarán aquellos momentos de risa y alegría que él despertaba con tanta facilidad. Su risa era tan contagiosa y cálida”, afirmó.

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La artista también resaltó la creatividad que distinguía al cantante estadounidense, conocido por su propuesta musical que mezclaba géneros como el rock alternativo, el electropop, la indietrónica y el hip-hop.

“Su capacidad para liderar creativamente y actuar, manteniendo al mismo tiempo un sentido de asombro y curiosidad infantil, era muy inspiradora. Tenía un corazón muy amable y era un verdadero artista en todos los sentidos”, agregó.

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La relación entre Melanie Martinez y Oliver Tree fue pública entre 2019 y 2020. Ambos confirmaron su noviazgo ese año y, aunque posteriormente terminaron su relación, en distintas oportunidades dejaron claro que la ruptura se produjo en buenos términos.

De hecho, en 2023, Martinez pidió a sus seguidores que dejaran de difundir información falsa sobre el músico y reiteró que ambos habían puesto fin a su relación de manera amistosa. Oliver Tree también respaldó públicamente esas declaraciones.

En la parte final de su homenaje, la cantante dedicó unas palabras cargadas de afecto y nostalgia para despedir al artista.

“Descansa en paz, Oliver. Sé que estás haciendo reír a los ángeles. Yo me quedaré aquí preguntándome qué acrobacia y proyecto creativo estarás tramando en el cielo. Con todo mi amor”, escribió.

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El fallecimiento de Oliver Tree se produjo tras la colisión de dos helicópteros registrada durante la mañana del domingo en Río de Janeiro. Testigos aseguraron haber escuchado fuertes explosiones antes de observar la caída de las aeronaves.

Las autoridades brasileñas informaron que la investigación para esclarecer las causas del accidente estará a cargo del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), mientras que la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) revisará la situación de las aeronaves y de los pilotos involucrados.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co