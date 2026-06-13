Venezuela confirma muerte de ‘Niño Guerrero’, jefe del Tren de Aragua: estaba ubicado en esta zona

El Gobierno de Venezuela confirmó este viernes que llevó a cabo una operación junto a Estados Unidos en el estado Bolívar, ubicado en el sureste del país suramericano, en la que murió Héctor Guerrero Flores, conocido como 'Niño Guerrero' y considerado el líder máximo de la banda transnacional Tren de Aragua.



"Durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', cabecilla de una organización criminal", indicó el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela en un comunicado publicado en X.

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Además, indicó que la operación contó con apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países.

Además confirmó que alias Niño Guerrero fue dado de baja al sureste del país, específicamente en el estado Bolívar, lugar en el que, de acuerdo con medios locales, hay fuerte presencia de esta estructura delincuencial.



El Ejecutivo que encabeza la presidenta encargada Delcy Rodríguez reafirmó su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada y anticipó que continuará adoptando las medidas necesarias para garantizar la paz, la tranquilidad y la protección del pueblo venezolano.



Última hora: Comunicado oficial del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela pic.twitter.com/ieOmCqOrGZ — Miguel Ángel Pérez Pirela (@maperezpirela) June 13, 2026

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Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte de Guerrero Flores, considerado el cabecilla del Tren de Aragua, una banda nacida en las cárceles de Venezuela y calificada como terrorista por Washington.

"Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito a 'Niño Guerrero', el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra", dijo Trump en su red social Truth.

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Según el gobernante estadounidense, la acción fue coordinada con sus "amigos de Venezuela" con quienes, aseguró, colabora de "manera excelente".

"Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no cuentan con refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar. Bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y capos de la droga dondequiera que estén y los enviaremos a las profundidades del infierno, que es donde pertenecen", añadió.

El 'Niño Guerrero' fue sancionado en 2025 por el Departamento del Tesoro así como otros cinco miembros del Tren de Aragua, entre ellos el lugarteniente Yohan José Romero, conocido como Johan Petrica.



De 42 años, se encontraba prófugo desde 2023, después de un operativo de las autoridades venezolanas en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones del Tren de Aragua, organización que fue extendiendo sus tentáculos por América Latina hasta llegar a EE.UU., donde fue calificada como terrorista por la propia Administración de Trump.

#LOÚLTIMO | El presidente Trump confirmó la muerte de alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, en un reciente operativo. Esto se sabe



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AGENCIA EFE

EDITADO POR HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN