En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
FENÓMENO DE EL NIÑO
BLESSD
LEY SECA
COLOMBIA DECIDE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Venezuela confirma muerte de ‘Niño Guerrero’, jefe del Tren de Aragua: estaba ubicado en esta zona

Venezuela confirma muerte de ‘Niño Guerrero’, jefe del Tren de Aragua: estaba ubicado en esta zona

A través de un comunicado oficial, el Gobierno de Venezuela confirmó la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', y reveló detalles de la ubicación donde fue localizado el máximo líder de la organización criminal Tren de Aragua.

Por: EFE
Actualizado: 13 de jun, 2026
Comparta en:
Venezuela confirma muerte de ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua: estaba en esta zona
Estaba en esta zona de Venezuela -
Noticias Caracol

El Gobierno de Venezuela confirmó este viernes que llevó a cabo una operación junto a Estados Unidos en el estado Bolívar, ubicado en el sureste del país suramericano, en la que murió Héctor Guerrero Flores, conocido como 'Niño Guerrero' y considerado el líder máximo de la banda transnacional Tren de Aragua.

"Durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', cabecilla de una organización criminal", indicó el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela en un comunicado publicado en X.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Además, indicó que la operación contó con apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países.

Últimas Noticias

Televisión estatal de Irán confirma muerte del ayatolá Alí Jamenei
MUNDO

Irán prepara el funeral de Alí Jameneí: se extenderá durante cinco días en tres ciudades

¿Quién era ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua que murió en un operativo de Estados Unidos?
MUNDO

¿Quién era ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua que murió en un operativo de Estados Unidos?

Además confirmó que alias Niño Guerrero fue dado de baja al sureste del país, específicamente en el estado Bolívar, lugar en el que, de acuerdo con medios locales, hay fuerte presencia de esta estructura delincuencial.

El Ejecutivo que encabeza la presidenta encargada Delcy Rodríguez reafirmó su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada y anticipó que continuará adoptando las medidas necesarias para garantizar la paz, la tranquilidad y la protección del pueblo venezolano.

Publicidad

Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte de Guerrero Flores, considerado el cabecilla del Tren de Aragua, una banda nacida en las cárceles de Venezuela y calificada como terrorista por Washington.

"Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito a 'Niño Guerrero', el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra", dijo Trump en su red social Truth.

Publicidad

Según el gobernante estadounidense, la acción fue coordinada con sus "amigos de Venezuela" con quienes, aseguró, colabora de "manera excelente".

"Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no cuentan con refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar. Bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y capos de la droga dondequiera que estén y los enviaremos a las profundidades del infierno, que es donde pertenecen", añadió.

El 'Niño Guerrero' fue sancionado en 2025 por el Departamento del Tesoro así como otros cinco miembros del Tren de Aragua, entre ellos el lugarteniente Yohan José Romero, conocido como Johan Petrica.

De 42 años, se encontraba prófugo desde 2023, después de un operativo de las autoridades venezolanas en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones del Tren de Aragua, organización que fue extendiendo sus tentáculos por América Latina hasta llegar a EE.UU., donde fue calificada como terrorista por la propia Administración de Trump.

AGENCIA EFE
EDITADO POR HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Venezuela

Estados Unidos

Tren de Aragua

Publicidad

Publicidad

Publicidad