Accidente en base militar de California: se estrelló bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU.

Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrella poco después de iniciar su despegue en la base aérea Edwards, en California, generando una rápida movilización de los servicios de emergencia en la instalación militar.



De acuerdo con la información preliminar entregada por la propia base aérea en un comunicado difundido en la red social X, el accidente ocurrió alrededor de las 11:20 de la mañana (hora local), cuando la aeronave se precipita en el aeródromo ubicado en el condado de Kern.

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“Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estrelló poco después de despegar en el aeródromo de Edwards a las 11:20 a. m.”, señala el mensaje oficial, en el que además se confirma que las labores de respuesta se activan de manera inmediata.

Tras el impacto, unidades de emergencia se desplazaron rápidamente hasta el punto del accidente dentro de la base aérea Edwards. Las autoridades informan que se encuentran en el lugar y que, por el momento, no se han entregado detalles sobre posibles víctimas o el estado de la tripulación.



Imágenes difundidas desde el lugar muestran una columna de humo elevándose.



Las autoridades de la base aérea Edwards informaron que el aeródromo fue cerrado temporalmente y que todos los vuelos que tenían previsto arribar a la instalación están siendo redirigidos.

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Asimismo, se suspendieron los permisos de acceso para visitantes no comerciales hasta nuevo aviso, mientras los equipos de emergencia continúan atendiendo la situación y avanzan las labores relacionadas con el incidente.

La base aérea señala que se continuará entregando información oficial a medida que avance la investigación y se consoliden los reportes sobre lo ocurrido.

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El B-52 Stratofortress es uno de los bombarderos estratégicos más emblemáticos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, utilizado en múltiples operaciones militares desde hace décadas.

ALERT: A United States Air Force B-52 Stratofortress crashed shortly after takeoff on the Edwards airfield at 11:20 a.m.



Emergency crews immediately responded to the scene and the situation is ongoing. More information will be provided as it becomes available. pic.twitter.com/x932d3HXHz — Edwards Air Force Base (@EdwardsAFB) June 15, 2026

Según la enciclopedia Britannica, fue diseñada por Boeing en 1948 y realizó su primer vuelo en 1952.

De acuerdo con las autoridades aeronáuticas, es capaz de transportar más de 32.000 kilogramos de armamento.

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Por otro lado, la base aérea Edwards es una de las instalaciones militares más importantes de Estados Unidos para la investigación, pruebas y desarrollo de aeronaves militares.

Está ubicada en el desierto de Mojave, en el condado de Kern, al norte de Los Ángeles, en el estado de California. El complejo es reconocido por albergar programas de ensayo de aviones experimentales y por ser un centro clave para la evaluación de nuevas tecnologías aeronáuticas de la Fuerza Aérea estadounidense.

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NOTICIA EN DESARROLLO

CON INFORMACIÓN DE AFP