En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
TREN DE ARAGUA
BLESSD
LEY SECA
COLOMBIA DECIDE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Accidente en base militar de California: se estrelló bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU.

Accidente en base militar de California: se estrelló bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU.

La base aérea de Edwards, en California, confirmó el desplome de un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ocurrido poco después del despegue este lunes. Esto se sabe

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 15 de jun, 2026
Comparta en:
Bombardero EE. UU.
Redes sociales

Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrella poco después de iniciar su despegue en la base aérea Edwards, en California, generando una rápida movilización de los servicios de emergencia en la instalación militar.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la propia base aérea en un comunicado difundido en la red social X, el accidente ocurrió alrededor de las 11:20 de la mañana (hora local), cuando la aeronave se precipita en el aeródromo ubicado en el condado de Kern.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

“Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estrelló poco después de despegar en el aeródromo de Edwards a las 11:20 a. m.”, señala el mensaje oficial, en el que además se confirma que las labores de respuesta se activan de manera inmediata.

Últimas Noticias

Enfermera que presenció la muerte de joven durante salto de 'bungee jumping' reveló detalles
MUNDO

Enfermera que presenció la muerte de joven durante salto de 'bungee jumping' reveló detalles

Estrecho de Ormuz
MUNDO

"El viernes estará completamente abierto": Trump sobre el estrecho de Ormuz tras acuerdo con Irán

Tras el impacto, unidades de emergencia se desplazaron rápidamente hasta el punto del accidente dentro de la base aérea Edwards. Las autoridades informan que se encuentran en el lugar y que, por el momento, no se han entregado detalles sobre posibles víctimas o el estado de la tripulación.

Imágenes difundidas desde el lugar muestran una columna de humo elevándose.

Las autoridades de la base aérea Edwards informaron que el aeródromo fue cerrado temporalmente y que todos los vuelos que tenían previsto arribar a la instalación están siendo redirigidos.

Publicidad

Asimismo, se suspendieron los permisos de acceso para visitantes no comerciales hasta nuevo aviso, mientras los equipos de emergencia continúan atendiendo la situación y avanzan las labores relacionadas con el incidente.

La base aérea señala que se continuará entregando información oficial a medida que avance la investigación y se consoliden los reportes sobre lo ocurrido.

Publicidad

El B-52 Stratofortress es uno de los bombarderos estratégicos más emblemáticos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, utilizado en múltiples operaciones militares desde hace décadas.

Según la enciclopedia Britannica, fue diseñada por Boeing en 1948 y realizó su primer vuelo en 1952.

De acuerdo con las autoridades aeronáuticas, es capaz de transportar más de 32.000 kilogramos de armamento.

Publicidad

Por otro lado, la base aérea Edwards es una de las instalaciones militares más importantes de Estados Unidos para la investigación, pruebas y desarrollo de aeronaves militares.

Está ubicada en el desierto de Mojave, en el condado de Kern, al norte de Los Ángeles, en el estado de California. El complejo es reconocido por albergar programas de ensayo de aviones experimentales y por ser un centro clave para la evaluación de nuevas tecnologías aeronáuticas de la Fuerza Aérea estadounidense.

Publicidad

NOTICIA EN DESARROLLO
CON INFORMACIÓN DE AFP

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad