Video muestra instantes previos al choque aéreo en Brasil; identifican a 3 de los 6 fallecidos

La Policía Civil de Río de Janeiro confirmó este lunes la identidad de tres de los seis fallecidos, todos brasileños, tras la colisión de dos helicópteros ocurrida la víspera en la mañana en el barrio Recreio dos Bandeirantes.



Se trata de los dos pilotos de las aeronaves, Charles Marsillac y Alexandre Souza, y el productor musical Lucas Brito.

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Hasta el momento, las identidades de las tres víctimas extranjeras -el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, y el productor argentino Lucas Vignale- quienes figuraban en el manifiesto de vuelo de la aeronave, no se han confirmado.

No obstante, según el comunicado de la Policía, los peritos del Instituto Médico Legal ya recogieron material genético para intentar identificar a las víctimas extranjeras, cuyos cuerpos se encuentran carbonizados.



Uno de los helicópteros cayó sobre un estacionamiento privado, lo que ocasionó su incendio y la destrucción de unos viente automóviles eléctricos.



Allí viajaban el piloto y cuatro pasajeros, entre ellos, los tres extranjeros.

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La segunda aeronave, que solo tenía al piloto como único tripulante, cayó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto.

Según el alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, los helicópteros realizaban vuelos de traslado hacia Angra dos Reis, en el litoral de Río, y hacia la región de la sierra fluminense.



Helicoptero chocó directamente

Además, en las últimas horas se conoció un video que ya es analizado por los organismos encargados de la investigación y que mostraría el momento previo a la colisión.

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En las imágenes se observa cómo uno de los helicópteros aparentemente se dirige hacia la otra aeronave segundos antes del impacto. El caso es investigado por las autoridades brasileñas, que por ahora no han establecido las causas oficiales del accidente.

En medio de las pesquisas, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac), Tiago Faierstein, señaló que los pilotos “estaban en regla y tenían bastante experiencia, especialmente para el tipo de aeronave que pilotaban. Y la aeronave también estaba en buen estado”.

💥🚁 ¿NO FUE UN ACCIDENTE?



Se conoció un video en el que se ve cómo uno de los dos helicópteros se dirige DIRECTAMENTE hacia el otro, provocando el choque y con él la muerte de Gaspi y otras cinco personas.



El caso ya está siendo investigado por las autoridades brasileras 🇧🇷. pic.twitter.com/xO1UtnNTgP — PaseClave (@paseclave__) June 15, 2026

No obstante, aclaró que una de las líneas de investigación busca establecer si alguna de las aeronaves involucradas realizaba presuntamente “transporte aéreo clandestino”, es decir, el traslado ilegal de pasajeros.

El cantante Oliver Tree, de 32 años, se encontraba en Brasil por una gira internacional.

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El intérprete de 'Life Goes On' y 'Miss You' dio un multitudinario concierto en la ciudad de São Paulo hace una semana y tenía previsto cruzar el Atlántico para dar inicio a la etapa europea de su gira.

El youtuber argentino 'Gaspi', de 23 años, con más de dos millones de seguidores en redes sociales se hizo famoso por publicar producciones audiovisuales humorísticas, algunas irreverentes que provocaron que la plataforma las inhabilitara.

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AGENCIA EFE

EDITADO POR HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN