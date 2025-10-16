Candidato a diputado en Argentina sufrió una descompensación en pleno streaming y falleció

El político y candidato a diputado nacional en Argentina Hernán Damiani, de 66 años, falleció tras sufrir una descompensación mientras participaba en un debate en el programa digital conocido como Dólar Blue, que era transmitido por streaming. El hombre se encontraba dando una intervención cuando se desplomó.

De acuerdo con medios argentino, Damiani sufrió una descompensación o un infarto en pleno streaming del programa, que se presenta cada miércoles a las 8:00 p. m., hora local. El político era miembro del partido Unión Cívica Radical (UCR) y estaba llevando a cabo su campaña para diputado nacional desde la provincia de Misiones, al noreste de Argentina.

Hernán Damiani fue llevado de urgencias al hospital Madariaga de Posadas, donde, al parecer, llegó sin signos vitales. La descompensación del político ocurrió durante la transmisión de un debate al que fue invitado junto a candidatos de otros partidos, entre los que se incluyen a Rosario Villalba (Frente Renovador Neo), Virginia Villanueva (Partido Obrero) y Aida Vaztique (Partido por la Vida y los Valores).



Desde el programa se pronunciaron sobre la situación poco antes de confirmarse el fallecimiento el candidato. “En este escueto comunicado lo único que queremos decir que, por favor, a quienes vieron el vivo, no repliquen esas imágenes por respeto a la familia y por respeto a cada uno de los que se encontraban allí”, dijo Lucas Doroñuk, uno de los conductores de Dólar Blue.

¿Quién era Hernán Damiani, político argentino que falleció tras descomponerse durante debate?

El político Hernán Damiani, de acuerdo con el medio El Clarín, militó en la decada de 1980 en Franja Morada, una agrupación política universitaria. Fue un ciudadano activo en la política de la provincia de Misiones durante más de cuatro décadas.



Damiani fue diputado por el partido UCR entre 1991 y 1995, y nuevamente desde 1997 hasta finales de 2001, cuando asumió su banca en el Congreso Nacional. El político acompañó los procesos de renovación dirigencial durante su desarrollo como diputado provincinal.

"Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo", escribió en su cuenta de X Hugo Passalacqua, gobernador de la provincia de Misiones.

Por su parte, el político cordobés Ramón Mestre también lamentó la repentina muerte de Damiani. "Desde Córdoba, deseo que la familia, los amigos y los militantes radicales de Misiones puedan sobreponerse de semejante dolor tras el fallecimiento de Hernán Damiani, candidato a diputado nacional de la UCR. En plena campaña electoral, el dirigente estaba defendiendo con valentía, coherencia y convicción las ideas de nuestro partido para llevar al Congreso Nacional. Mucha fuerza para todos sus afectos y que descanse en paz".

"No despido hoy solamente a un militante político, que lo fue y con MAYÚSCULAS. Despido a un hermano de la vida. Lleva bien alto la roja y blanca y el escudo radical que lo luciste con orgullo como muy pocos. Hasta siempre, Hernán Damiani", escribió en sus redes sociales Luis Mario Pastori, quien también se desempeñó como diputado provincial y nacional.

El pasado 8 de octubre, el UCR había lamentado la muerte de otro militante de su partido. "Con muchísimo dolor despedimos al legislador Gustavo Mola, militante incansable, cercano a los sectores más populares, amigo leal y gran persona. Acompañamos a su familia, compañeros de militancia y amigos en este difícil momento" escribieron en ese momento de la cuenta del partido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mola falleció a los 60 años y aún estaba desempeñándose como diputado.

