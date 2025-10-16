En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP SOBRE VENEZUELA
PACTO HISTÓRICO
LUIS ALBERTO RENDÓN
TREN DE ARAGUA
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Dura amenaza de Trump contra territorio de Venezuela tras ataques en el mar: "En la tierra ahora"

Dura amenaza de Trump contra territorio de Venezuela tras ataques en el mar: "En la tierra ahora"

El presidente estadounidense habló de la posibilidad de emprender ataques en el territorio venezolano y confirmó la autorización para la operaciones encubiertas de la CIA en este país. Además, el mandatario bromeó de las acciones militares del Ejército de su país en el Caribe sur.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 16 de oct, 2025
Comparta en:
Dura amenaza de Trump contra territorio de Venezuela
Dura amenaza de Trump contra territorio de Venezuela
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad