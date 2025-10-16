En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Un ataque de EE. UU. a embarcaciones en el Caribe habría sido contra colombianos, según CNN

Un ataque de EE. UU. a embarcaciones en el Caribe habría sido contra colombianos, según CNN

El presidente Petro ya había sugerido que en dicho bombardeo era “posible” que los tripulantes "fueran colombianos".

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 16 de oct, 2025
Un ataque de EE. UU. a embarcaciones en el Caribe habría sido contra colombianos, según CNN
Captura de pantalla - Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

