Capos de Los Choneros con ‘guarida’ en Medellín: así cayó ‘Fede’, el sucesor de ‘Fito’

La Policía de Colombia apenas acababa de atestar un golpe contra Los Choneros, banda criminal más antigua de Ecuador y señalada de sembrar una dolorosa ola de violencia en ese país, con la muerte de Jortman Robinson Suárez Molina, alias el Ecuatoriano, cuando señaló que otro de los cabecillas de ese grupo había sido capturado.

Suárez, de 35 años, era buscado por tráfico de drogas y armas. Se le señalaba de contribuir a la escalada de violencia en Ecuador, país de donde huyó en 2024 para esconderse en una mansión de Rionegro, Antioquia, municipio cerca de Medellín, donde vivía con su novia, una reconocida modelo paisa que tiene al menos 200.000 seguidores en redes sociales.

El día del operativo en su contra, el pasado lunes 29 de octubre, ‘el Ecuatoriano’ se defendió con un fusil, pero cayó muerto en el enfrentamiento. A Suárez se le señala de ser enlace de Los Choneros con el Clan del Golfo y ya se indagan las propiedades que dejó en Colombia en manos de sus testaferros.



Y solo tres días después de esta operación, la Policía de Colombia capturó al cabecilla criminal ecuatoriano Federico Gómez de Quince, quien era el mandamás de Los Águilas, una facción de Los Choneros. Para las autoridades, el señalado, a quien en el hampa lo conocen con el alias de Fede, tomó las riendas de esa organización tras la detención de alias Fito, hoy extraditado a Estados Unidos.

‘Fede’, según las investigaciones de las autoridades ecuatorianas y colombianas, huyó de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande, poblada y peligrosa de Ecuador, hace cerca de tres meses y buscó a Colombia como su guarida y escondite, pero fue recapturado en Medellín, donde intentaba pasar desapercibido y seguía coordinando el tráfico de drogas.

Esta recaptura se logró en un operativo conjunto entre la Policía de Ecuador y la Policía y la Armada de Colombia, según anunció el Gobierno ecuatoriano. Incluso, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó del arresto de ‘Fede’ en un mensaje en sus redes sociales, en el que añadió que ya son once los objetivos de alto valor (por su capacidad de mando dentro de las organizaciones criminales) capturados en el país andino. "Este Gobierno cumple. No vamos a retroceder", sentenció Noboa.

Mientras tanto, el ministro del Interior, John Reimberg, apuntó que la captura del delincuente se llevó a cabo en Medellín cuando fueron a identificarlo, descubrieron que además de portar su cédula ecuatoriana, también usaba otra identidad falsa bajo el nombre de Éder Alberto Estacio Gómez.

Alias El ecuatoriano, capo que murió en Antioquia. Policía

‘Fede’ se había fugado de prisión hace solo tres meses

De acuerdo con las investigaciones, ‘Fede’ huyó de la Penitenciaria del Litoral, en Guayaquil, el pasado 20 de junio, luego de estar recluido en dicha prisión desde enero de este año y, al parecer, su fuga fue facilitada por personal de la cárcel de la que se evadió portando indumentaria militar.

El presidente Noboa calificó esa fuga como una "traición", por lo que pidió que se detuviera en flagrancia a todo el personal de la penitenciaría que fuera sospechosa de estar involucrada en el hecho y mientras duren las investigaciones. En total, 22 personas fueron detenidas y procesadas por el presunto delito de evasión, entre ellas diecinueve militares que formaban parte del control de la cárcel.

La Policía de Colombia detalló que ‘Fede’ coordinaba el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, con tránsito en Centroamérica, bajo la modalidad de lanchas rápidas. Al momento de su captura, el capo estaba en Medellín buscando alianzas multicriminales con cabecillas locales e internacionales, para establecer nuevas rutas de tráfico de estupefacientes y consolidación de negocios ilícitos.

