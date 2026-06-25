Estados Unidos levanta sanciones para permitir transacciones de ayuda a Venezuela por terremotos

El Gobierno de Venezuela elevó en la noche de este jueves a 235 los muertos y a 4.300 los heridos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de este miércoles, cuya devastación golpeó especialmente al estado La Guaira. "Es bueno también recordar que en el sistema público hemos atendidos al corte de las siete de la noche del día de hoy más 4.300 heridos (...) y hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud", dijo el ministro de Salud, Carlos Alvarado, en el canal estatal Venezolana de Televisión.



Alvarado indicó que la cantidad "más importante de heridos y fallecidos está en el estado La Guaira", vecino a Caracas y donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal del país, que fue cerrado temporalmente debido a los daños que sufrió a raíz de los sismos. El funcionario informó igualmente que debido a la cantidad de pacientes por atender en los hospitales de esa región costera han implementado la instalación de hospitales de campaña.

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En ese contexto, Estados Unidos autorizó este jueves transacciones a Venezuela, prohibidas por las sanciones, siempre y cuando estén relacionadas con las "labores de socorro" por los terremotos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una orden que permite estas operaciones hasta el próximo 23 de octubre de 2026, que "de otro modo, estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés)".

La directriz deja claro que esta autorización no incluye el desbloqueo de bienes sujetos al reglamento de sanciones, en el marco legal establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Tampoco aplica a "ninguna otra transacción o actividad prohibida por otra Orden Ejecutiva o por cualquier parte" estipulada en el capítulo de sanciones aplicadas.



Desde la captura del expresidente, Nicolás Maduro, en enero pasado, Estados Unidos ha emitido contados permisos y licencias entorno a la explotación y comercialización del petróleo, de la mano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, lo que supone una flexibilización del régimen de sanciones.



Previamente, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció en un comunicado el envío de 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, y otros 50 millones para operar sobre el terreno.

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Estados Unidos también anunció este jueves el despliegue de sus fuerzas militares para apoyar las "operaciones de socorro" en Venezuela a petición de sus autoridades. "Las autoridades interinas de Venezuela solicitaron formalmente asistencia estadounidense a raíz de los sucesos", indicó un comunicado del Comando Sur.

Su comandante, el general Francis L. Donovan, detalló que se han movilizado un buque de transporte anfibio, uno de combate, aviones de transporte así como plataformas de reconocimiento y aeronaves de ala rotatoria. "Estas fuerzas proporcionarán servicios especializados de movilidad y apoyo al personal del gobierno de los EE. UU., a los equipos de búsqueda y rescate y a los socios interinstitucionales estadounidenses mientras evalúan los daños, localizan a los heridos y entregan asistencia vital de emergencia", detallaron las fuerzas estadounidenses.

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Estados Unidos aseguró que "continuará colaborando estrechamente con las autoridades interinas de Venezuela para planificar, coordinar y dirigir" las fuerzas armadas estadounidenses "en apoyo a las operaciones de socorro rápido en las zonas afectadas".

Horas antes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó La Guaira junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, según imágenes del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Desde la parroquia de Macuto, la mandataria aseguró que esperan "recuperar la mayor cantidad de personas con vida" de entre las edificaciones derrumbadas, muchas de las cuales se encuentran en la ciudad de La Guaira, así como en las localidades de Catia La Mar y Caraballeda, según constató EFE. "Hemos solicitado ayuda internacional, ya están por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas llegarán del resto de los países", agregó la funcionaria, que declaró ese estado zona de desastre.

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