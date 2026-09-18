Estados Unidos trasladaría drones de África a Sudamérica para combatir el narcotráfico, según CNN

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos estaría preparando una reestructuración estratégica que contempla la transferencia de la mayoría de sus drones MQ-9 desde el Comando para África hacia el Comando Sur. Así lo dio a conocer la cadena de televisión CNN en una investigación que publicó este viernes y que cita a varias fuentes consultadas. Esta redistribución de recursos, señala la investigación, busca potenciar las tareas de inteligencia y la realización de ataques de precisión en operaciones antinarcóticos y antiterroristas en Sudamérica, abriendo la puerta a intervenciones operativas en países como Ecuador.



Esta decisión responde a las directrices del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien situó la protección del territorio estadounidense y del hemisferio occidental como la prioridad número uno en la Estrategia de Defensa Nacional oficial de la administración de Donald Trump. Como resultado de este giro geopolítico, la actividad militar de Estados Unidos en África se consolida en los últimos lugares de prioridad. No obstante, fuentes confirmaron a CNN que existen inquietudes operativas sobre si la retirada de estos activos podría dificultar la ejecución de operaciones contra grupos extremistas en el continente africano.

En el ámbito regional, el plan contempla alianzas clave. Tras la visita del secretario de Estado Marco Rubio para impulsar una "época dorada" en las relaciones bilaterales, CNN informó que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, acordó con Estados Unidos el préstamo de tres drones MQ-9A Reaper para la vigilancia del narcotráfico y posibles ataques de precisión.

Por otra parte, CNN reveló anteriormente que la administración Trump elaboró un dictamen jurídico clasificado redactado por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia. El documento sostiene que el presidente posee facultades para autorizar el uso de fuerza letal contra cárteles por representar una amenaza inminente para la ciudadanía estadounidense. Expertos legales consultados por la cadena advierten que este encuadre parecería justificar un estado de guerra indefinido, autorizando la designación de narcotraficantes como combatientes enemigos y su ejecución sumaria sin revisión judicial. Ante estas informaciones, el Pentágono no emitió ninguna respuesta.



A pesar de este despliegue, funcionarios y expertos declararon a CNN que no está claro si estos ataques tienen un impacto real y duradero sobre el tráfico de drogas. Se señala que la reducción en las incautaciones marítimas respondería a que los cárteles están encontrando nuevas rutas o que los ataques contra embarcaciones poseen un carácter "performativo". Pese a estos reparos, las fuerzas armadas mantienen las operaciones armadas, habiendo abatido a tres tripulantes durante un ataque contra una presunta embarcación narco en el mar Caribe el pasado 9 de septiembre.



Cabe mencionar que apenas hace unos días el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá incorporó cuatro drones o aeronaves no tripuladas K1000, donados por Estados Unidos y valorados en 6 millones de dólares, con los que reforzará la vigilancia del país, especialmente zonas costeras, remotas y de difícil acceso. "Estamos orgullosos de entregar este equipo que tiene un valor de más de 6 millones de dólares e invertir en programas conjuntos como este, fortaleciendo de manera directa nuestra capacidad conjunta de enfrentar desafíos complejos en nuestros territorios", dijo durante el acto oficial de entrega el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, quien destacó que esta entrega del Gobierno de Donald Trump al de José Raúl Mulino es el resultado "de esa cooperación expandida bajo ambos presidentes" tras la firma de varios acuerdos.

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Los K1000 fueron fabricados por la empresa estadounidense Kraus Hamdani Aerospace y cuentan con propulsión eléctrica apoyada por tecnología fotovoltaica. Cada aeronave tiene una longitud aproximada de tres metros, una envergadura de cinco metros y un peso máximo de 19,3 kilogramos. Entre sus principales características figuran una autonomía de hasta 24 horas de vuelo continuo en configuración de ala fija, una velocidad de crucero de entre 30 y 40 nudos y un techo operacional de hasta 20.000 pies sobre el nivel del mar.

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