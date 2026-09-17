Plazas Vega fue absuelto por una corte civil en Estados Unidos en caso del Palacio de Justicia

Un jurado federal en Estados Unidos ya tomó una decisión en el juicio civil del coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega por la investigación en su contra por hechos ocurridos en el Palacio de Justicia en 1985. El Jurado Federal en Miami, Florida, falló a favor del exmilitar y determinó que Plazas Vega no es responsable civilmente por las denuncias de tortura y ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán. El juicio contra el coronel en retiro se realizó durante casi dos semanas y tuvo como origen la demanda presentada por tres de las hijas del magistrado Urán, quien fue asesinado durante la toma y retoma del Palacio de Justicia.

Durante las últimas dos semanas declararon personas sobrevivientes, periodistas, testigos, familiares, exintegrantes de organismos de seguridad y hasta el propio Plazas Vega. Las demandantes buscaban demostrar que el entonces comandante de la Escuela de Caballería (Plazas Vega) tenía responsabilidad en la muerte de Urán después de que, según varios testigos, el magistrado saliera con vida del Palacio.

La defensa del general en retiro sostuvo que no existía evidencia para vincular directamente a Plazas Vega con la tortura y posterior muerte del magistrado Urán y finalmente el jurado concluyó que las demandantes no lograron probar la responsabilidad del acusado en la muerte de su padre.



El 10 de junio de 2010, Alfonso Plazas Vega fue condenado a 30 años de prisión por desapariciones forzadas que ocurrieron los días 6 y 7 de noviembre de 1985, fecha de la toma y retoma del Palacio. Las autoridades probaron la responsabilidad del coronel en retiro por la desaparición de Irma Franco, miembro del extinto M-19, y Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia. Por estos hechos, Plazas Vega fue detenido el 12 de julio de 2007 y para el año 2012 el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra él.



Sin embargo, el 16 de diciembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia absolvió al coronel en retiro y ordenó su libertad inmediata. Plazas Vega estuvo poco más de 8 años en prisión.