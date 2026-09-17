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Noticias Caracol  / MUNDO  / Avión de combate F-16 del Ejército de Estados Unidos se estrelló en Michigan: ¿qué se sabe?

Avión de combate F-16 del Ejército de Estados Unidos se estrelló en Michigan: ¿qué se sabe?

El choque de la aeronave militar ocurrió en el estado Michigan, tras sufrir una falla provocada, al parecer, por el impacto de un ave.

Por: AFP
Actualizado: 17 de sept, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Avión de combate F-16 del Ejército de Estados Unidos se estrelló en Michigan: ¿qué se sabe?
El avión se estrelló en una zona boscosa del estado.
Redes sociales

Un avión de combate F-16 del ejército de Estados Unidos se estrelló en el estado de Michigan, en el norte del país, y el piloto logró eyectarse del aparato y salir ileso, informó este jueves el mando militar, confirmando informaciones de prensa. "Un F-16 de la Guardia Nacional Aérea de Texas, perteneciente al 149.º Batallón de Caza, se estrelló durante una misión de entrenamiento rutinaria" cerca de Traverse City, confirmó la unidad en sus redes sociales.

"El piloto se eyectó con éxito de la aeronave. El incidente está bajo investigación", añadió, sin proporcionar más detalles. Según dijeron las autoridades locales, fue emitida una orden de evacuación en un radio de 1,6 kilómetros alrededor del lugar del accidente. Gary Peters, senador por Michigan, afirmó en X que estaba "al tanto del accidente aéreo cerca de Traverse City" y "seguía de cerca la situación" en tanto esperaba "más información sobre el incidente".

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"Tenemos una posible llamada de emergencia (mayday) de un compañero de escuadrilla. Creo que han sufrido un choque con un ave", alertó un piloto militar a los controladores aéreos, según un audio captado por una plataforma y citada por CNN. La cadena también aseguró que un controlador aéreo dijo que "parece que han perdido un motor y se han eyectado... pero vemos mucho humo negro; creemos que se trata del F-16 del que se eyectaron".

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AGENCIA AFP
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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