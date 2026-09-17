Cortó su grillete y huyó en jet privado: capturan a estafadora más buscada por el FBI

Tras permanecer casi cuatro años prófuga de la justicia estadounidense, la expropietaria de un laboratorio clínico en Texas fue arrestada en su país natal. Acusada de estructurar un esquema millonario de facturación fraudulenta por pruebas genéticas innecesarias, la mujer burló su monitoreo electrónico y voló en un jet privado para ocultarse bajo identidades falsas.



Se trata de Emylee Thai, una mujer de origen vietnamita, cuyo arresto marca el cierre de uno de los casos de estafa médica más notorios investigados por el gobierno de los Estados Unidos en los últimos años. El director del FBI, Kash Patel, confirmó que la fugitiva fue localizada y detenida en Vietnam durante un operativo de fin de semana realizado con el apoyo de autoridades internacionales.



Así fue la captura de Emylee Thai

Según los informes oficiales de la agencia federal, Thai había logrado ingresar al territorio vietnamita en 2023 utilizando una identidad falsa, manteniéndose oculta en ese país asiático hasta el momento de su aprehensión. Por información certera que conducía a su localización y posterior arresto, las autoridades estadounidenses llegaron a ofrecer una recompensa de hasta 150.000 dólares.

Con este procedimiento, Thai se convirtió en una de las seis personas prioritarias pertenecientes a las listas de búsqueda del FBI capturadas en los últimos tres meses.

El entramado delictivo por el que se le persigue se desarrolló entre los años 2019 y 2022 desde las instalaciones de su laboratorio en Houston, Texas. De acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía federal, el establecimiento operaba a nivel nacional recibiendo muestras biológicas desde diversos puntos de Estados Unidos e involucrando a una amplia red de co-conspiradores.



Para ejecutar el engaño, Thai contrataba a intermediarios y empresas especializadas en marketing a fin de conseguir órdenes médicas firmadas y muestras de ADN pertenecientes a beneficiarios de Medicare, el programa de seguro de salud dirigido mayoritariamente a personas de 65 años o más. A cambio de estas remesas de datos, el laboratorio pagaba un porcentaje o comisión ilegal de los reembolsos que posteriormente cobraba al programa federal. Bajo este mecanismo, el laboratorio facturaba costosas pruebas genéticas que generaban cobros de varios miles de dólares por cada paciente.



Sin embargo, la investigación judicial determinó que dichos exámenes no eran médicamente necesarios y, en la inmensa mayoría de los casos, jamás se aplicaron para el tratamiento ni el cuidado real de los beneficiarios. En total, el laboratorio de Thai llegó a facturar aproximadamente 142 millones de dólares a Medicare, logrando que el programa desembolsara cerca de 95 millones de dólares por tales reclamaciones.

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En julio de 2022 se presentó la primera acusación formal en su contra por conspiración para cometer fraude en la atención médica, conspiración para defraudar a Estados Unidos y pago de sobornos vinculados a un programa de salud. Tras ser arrestada inicialmente en 2022, se le concedió el beneficio de libertad previa al juicio bajo condiciones de supervisión estricta.

Las autoridades detallaron que Thai violó los términos impuestos por los tribunales federales: alteró y cortó su dispositivo de monitoreo GPS para burlar el rastreo electrónico. Tras despojarse del grillete, abordó un avión privado y escapó de territorio estadounidense rumbo a Vietnam utilizando una identidad falsa. Durante sus años en la clandestinidad, la empresaria recurrió al uso de al menos tres alias distintos: Kelsey Tan, Thu Anh Thai y Kimberly Le-Thai, las cuales le permitieron desplazarse e ignorar los radares policiales tanto dentro de Estados Unidos como en el extranjero tras su huida.

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Tras su captura efectiva en suelo vietnamita, el proceso legal contra Emylee Thai se encamina hacia su fase judicial decisiva en Estados Unidos. El expediente penal en su contra se tramita ante la corte federal del Distrito Sur de Texas, con sede en la ciudad de Houston, jurisdicción donde se originaron los delitos imputados.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co